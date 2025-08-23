和柑橘精油のさわやかさとほのかな苦みをあわせもつ香り！松山油脂「濃密柚子(ゆず)ハンドクリーム」

松山油脂は、Mマークシリーズから秋冬限定「濃密柚子(ゆず)ハンドクリーム」を発売。

松山油脂「濃密柚子(ゆず)ハンドクリーム」

濃密柚子(ゆず)ハンドクリーム 55g 1,100円

(その他の秋冬限定品)

柚子(ゆず)の全身保湿クリーム 170g 1,485円

※価格はすべて税込表示です。

成分 ： パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用

発売日 ： 2025年9月3日(水)メーカー出荷

販売期間： 2026年2月27日(金)まで

バターのような質感の高保湿処方＊。

手肌のしっとり感とみずみずしさをバランスよく保ちます。

寝ている間の集中保湿にもおすすめです。

＊Mマークシリーズの「柚子(ゆず)ハンドクリーム」と比較

「濃密柚子(ゆず)ハンドクリーム」の粒子は、中が油分で外側が水溶性保湿成分です。

水溶性保湿成分は角質層にすみやかに浸透します。

一方の油分は、肌の表面に保護膜をつくり、水分蒸発を防ぎます。

密着性を高めるために常温で固形の油分を配合していますが、体温で溶けるので、ベタベタすることはありません。

また、水溶性保湿成分としてパンテノールを配合しました。

定番の「柚子(ゆず)ハンドクリーム」と比べ、秋冬に適した高保湿処方です。

手肌の角質をやわらかくし、カサつきも防ぎます。

日中はさらりとした「柚子(ゆず)ハンドクリーム」、就寝前のスペシャルケアには「濃密柚子(ゆず)ハンドクリーム」という使い分けもおすすめです。

あわせて、同じ秋冬限定品として、毎年恒例「柚子(ゆず)の全身保湿クリーム」の販売も開始します。

みずみずしい質感でベタつかず、肌にすんなりなじむクリームです。

身体はもちろん顔にも使え、肌にしっとりしたやわらかさを与えます。

いずれも香りは柚子精油。

国産柚子果皮から抽出した、和柑橘精油のさわやかさとほのかな苦みをあわせもつ香りです。

Mマークシリーズの製品に共通しているのは、松山油脂が大切にしている「安全性と環境性、そして有用性のバランス」と「使い続けることができる品質と価格のバランス」です。

さらに「成分は必要なものだけ」というブランドの方針も守り続けています。

Mマークシリーズの季節限定「濃密柚子(ゆず)ハンドクリーム」「柚子(ゆず)の全身保湿クリーム」。

