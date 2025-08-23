テーマは愛知の発酵食文化！まるや本店 中部国際空港店『“発酵食文化の恵み”秋のひつまぶし御膳』

まるや本店は中部国際空港 セントレア開港20周年を記念して、「まるや本店 中部国際空港店」で月800食を売り上げる季節のひつまぶし御膳を、愛知の発酵食文化をテーマに仕上げた特別記念御膳『“発酵食文化の恵み”秋のひつまぶし御膳』として2025年9月1日(月)より販売開始。

まるや本店 中部国際空港店『“発酵食文化の恵み”秋のひつまぶし御膳』

発売日 ：2025年9月1日(月)〜11月30日(日)

価格 ：5,200円(税込)

販売場所：まるや本店 中部国際空港店限定

お品書き：≪前菜≫【愛知県の発酵調味料を使用した小鉢】

※粟麩味噌田楽 〈赤味噌(岡崎)〉

※海老黄身寿司 〈米酢(半田)〉

※秋刀魚山椒煮 〈濃口醤油〉

※奈良漬けチーズ 〈酒粕：(扶桑)〉

※丸十(サツマイモ)蜜煮 〈みりん：(西尾)〉

≪刺身≫鰹サラダ

レッドオニオン、エンダイブ、貝割菜

イエローミニ、アボカド、チリポン酢

≪揚げ物≫【中部大学提案参考レシピ】

帆立真丈レンコン挟み揚げ

マイタケ天ぷら、しし唐

≪蒸し物≫【中部大学提案参考レシピ】

蟹入り茶碗蒸し

カニ味噌餡かけ、山葵

≪御食事≫【タレに発酵調味料を使用したひつまぶし】

ミニひつまぶし 薬味、吸い茶

〈たまり醤油：(武豊)〉

〈みりん：(西尾)〉

≪漬物≫

〈酒粕：(扶桑)〉、

≪デザート≫芋羊羹

※仕入れ状況により、メニューの内容や産地が変更する場合があります。

■中部国際空港 セントレア開港20周年

まるや本店 中部国際空港店が出店しているセントレアでは2025年2月に開港20周年を迎え、様々な記念企画が開催されています。

まるや本店は、地産地消をテーマにした「“知多半島の恵み”春のひつまぶし御膳」に続き、日々利用いただいているお客様や応援してくださる地域の皆様に感謝の意を伝えるとともに、たくさんの方に愛知県の魅力を楽しんでいただきたいという思いを形にするべく、特別な御膳第2弾として“うまみ県あいち”を楽しむ “発酵食文化の恵み”秋のひつまぶし御膳を開発しました。

8月28日(木)にはこの御膳の開発に対して多方面からご支援、ご協力いただいた学校関係者、中部国際空港株式会社をはじめとする事業関係者、愛知県の関係者を招待し、完成お披露目会を予定しています。

「“発酵食文化の恵み”秋のひつまぶし御膳」は、9月1日(月)より販売開始します。

■「発酵食文化の聖地」うまみ県あいち

豊かな“うまみ”を支える発酵調味料・発酵食品を、愛知は数百年にわたって育んできました。

「味噌」「たまり」「白醤油」「みりん」「酢」「日本酒」「漬物」など多くの蔵元が独自の味を守り続ける全国でも類をみない“多彩なうまみ”が集結する地域です。

愛知が誇る豊かなこの「発酵食文化」の魅力を「愛知『発酵食文化』振興協議会」を中心に国内外にむけたコンテンツとして発信しています。

協議会の一員である中部国際空港株式会社に店舗を構えるまるや本店も、その趣旨に賛同し、活動に積極的に参画、今回はその取り組みの一つとして、「“発酵食文化の恵み”秋のひつまぶし御膳」の販売にいたりました。

インバウンドや県内外の観光客に人気の日本の食文化の代表の一つである「うなぎ」と名古屋めし代表の一つでもある「ひつまぶし」にさらに愛知の発酵食文化を組み合わせた食の体験によって、よりインパクトのあるアプローチができると考えています。

■“発酵食文化の恵み”秋のひつまぶし御膳

＊秘伝のタレには欠かせない発酵調味料

この土地で育まれた発酵食文化は、名古屋の食に深く根ざし、独自の味わいを形づくってきました。

そんな背景を持つ名古屋の名物料理のひとつが「ひつまぶし」です。

ひつまぶし専門店である「まるや本店」のこだわりの一つは秘伝のタレ。

照り焼きに飽きないよう甘辛い味付けを意識したタレは、知多で文政12年(1829年)創業、昔ながらの杉桶で仕込む老舗のたまり醤油をベースに、数種類の醤油と三河地方のみりん等と絶妙なバランスで調合。

糖度、粘度等をこまめにチェックしながら継ぎ足ししています。

香ばしく焼き上げたうなぎとともに濃厚な旨味を味わうことができます。

杉桶で仕込む知多の「たまり醤油」

蒸したもち米、米麹を焼酎でゆっくりと熟成させる三河地方のみりん

＊発酵調味料にこだわった前菜

ひつまぶしと一緒に発酵食をふんだんに使った前菜を楽しめます。

岡崎市 赤味噌を使用した粟麩田楽

半田市 米酢を使用した海老黄身寿司

扶桑町 酒粕ごと楽しめる刻み奈良漬けチーズ

西尾市 本みりんを使用した丸十蜜煮

など深い旨味を楽しめるひと皿です。

愛知の発酵調味料を味わえる前菜

＊陶都 常滑で醸造・発酵文化風土に根差した日常に寄り添うお酒造り

発酵食の豊かな“うまみ”を味わう

澤田酒造 秋限定「白老 若水 純米 冷やおろし」

【まるや本店 中部国際空港店 店舗概要】

スカイデッキに面した開放感のある和モダンな空間で極上のひつまぶしとともにゆったりした時間を過ごせます。

所在地 ： 〒479-0881 愛知県常滑市セントレア1-1

中部国際空港セントレア内

第1ターミナル 4階 スカイタウン レンガ通り

営業時間： 10:00〜21:30(L.O.21:00)

