SPYAIR出演！WONDERLIVET 2025

ライブエンターテインメントブランド「LIVET」と公演制作会社WANDERLOCHは、2025年11月14日から16日までの3日間、韓国京畿道高陽市・KINTEX第2展示場7.8.10ホールにて『WONDERLIVET 2025』の開催を発表し、第1弾ラインナップ28組を一挙公開しました。

WONDERLIVET 2025

開催日時 ： 2025年11月14日・15日・16日

開催場所 ： KINTEX第2展示場7.8.10ホール

アクセス ： GTX-A キンテックス駅(GTX-A)4番・5番出口

地下鉄 3号線大化駅2番出口

なお、WONDERLIVET 2025 のチケットは、8月20日（月）20:00より販売開始となります。

韓国以外にお住まいの方は、Melon Ticket Globalより購入できます。

昨年の初開催にもかかわらず、韓国を代表する音楽フェスとしての地位を確立したWONDERLIVETは、日本と韓国の文化交流を目的に企画され、音楽を通じて両国のファンやアーティストが直接触れ合える貴重な場です。

2025年も日韓の人気ミュージシャンが一堂に会し、ジャンルの垣根を越えたステージが繰り広げられる予定です。

第1弾ラインナップ28組のうち12組がWONDERLIVET 2025 で韓国での初公演を迎えることとなり、現地ファンの期待がますます高まっています。

初日のヘッドライナーには“ミュージシャンズ・ミュージシャン”として名高い日本のロックバンド「BUMP OF CHICKEN」が登場。

活動を通じ、国境を超え老若男女問わず絶大な人気を誇る彼らの出演が2025年一番の特筆すべきサプライズとも言えるでしょう。

来韓公演としては実に17年ぶりとなる彼らが、金曜日のステージを飾ります。

さらに、日本の人気アニメ『銀魂』『ハイキュー!!』の主題歌で韓国でも知名度の高い「SPYAIR」がヘッドライナーを務め、フィナーレを締めくくります。

韓国からも“音楽フェス”と言えば欠かせないバンドが集結します。

ロックとサイケデリックサウンドでコアなファンを魅了する「Silica Gel」、感性を刺激する「10CM」、Z世代の心を代弁する「HANRORO」が名を連ねます。

さらにユーモアあふれるパフォーマンスで知られる「NORAZO」も加わり、多彩なステージが展開されます。

「MAISONdes」、「UNISON SQUARE GARDEN」は昨年に続き2年連続出演し、WONDERLIVET 2025 との強いつながりを改めて感じさせます。

【第1弾ラインナップ】

■11月14日(金)

BUMP OF CHICKEN、Aooo、DISH//、KANA-BOON、マカロニえんぴつ、NORAZO、PEOPLE 1、REDOOR、TOOBOE

■11月15日(土)

チョーキューメイ、CUTIE STREET、KIRINJI、凛として時雨、NOMELON NOLEMON、Omoinotake、ロクデナシ、Silica Gel、スキマスイッチ

■11月16日(日)

SPYAIR、10CM、Chilli Beans.、HANRORO、こっちのけんと、MAISONdes、Penthouse、女王蜂、UNISON SQUARE GARDEN、『ユイカ』

1stラインナップfull

