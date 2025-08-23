¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ªUnited Athle¡ÖPOP UP STORE¡×
United Athle¡ÖPOP UP STORE¡×
DAIDO DICTIONARY presented by United Athle
²ñ¾ì¡¡¡¡ ¡§ THE PLUG
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-12-9 1³¬
´ü´Ö¡¡¡¡ ¡§ 2025Ç¯8·î30Æü(ÅÚ)
±Ä¶È»þ´Ö ¡§ 12»þ¡Á19»þ
ÈÎÇä¸µ¡¡ ¡§ en one tokyo inc.
United Athle(¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥¹¥ì)¤¬¡¢¼Ì¿¿²È¡¦¿¹»³ÂçÆ»¤È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼Myka Arnado(¥Þ¥¤¥«¡¦¥¢¥ë¥Ê¥É)¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤µ¤»¡¢1Æü¸ÂÄê¤ÎPOP UP STORE¤ò2025Ç¯8·î30Æü(ÅÚ)¤Ë½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
POP UP STORE¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
United Athle¤¬¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤³¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿¹»³ÂçÆ»¤¬Èï¼ÌÂÎ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤¿³¹¤ÎÉ÷·Ê¤ËMyka¤¬¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£¤ò¤¯¤ï¤¨¡¢¡È³¹¤Î¸ì×Ã¡É¤ò¼¨¤¹¾®¤µ¤Ê¼½ñ¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÀ©ºî¤µ¤ì¤¿5¤Ä¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËT¥·¥ã¥Ä¤Ø¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ï¤Õ¤¿¤¿¤Ó³¹¤Ø¤È´Ô¤ê¡¢ÅÔ»Ô¤Îµ²±¤È»ëÀþ¤Îµ°À×¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ°ìÎã
United Athle ¿¹»³ÂçÆ» POP UP Ice cream T-shirt
Ice cream T-shirt 5,500±ß(ÀÇ¹þ)M¡ÁXL
United Athle ¿¹»³ÂçÆ» POP UP Lady T-shirt
Lady T-shirt 5,500±ß(ÀÇ¹þ)M¡ÁXL
United Athle ¿¹»³ÂçÆ» POP UP Flower T-shirt
Flower T-shirt 5,500±ß(ÀÇ¹þ)M¡ÁXL
United Athle ¿¹»³ÂçÆ» POP UP Tools T-shirt
Tools T-shirt 5,500±ß(ÀÇ¹þ)M¡ÁXL
United Athle ¿¹»³ÂçÆ» POP UP Chain T-shirt
Chain T-shirt 5,500±ß(ÀÇ¹þ)M¡ÁXL
United Athle ¿¹»³ÂçÆ» POP UP THE PLUG
¢£United Athle(¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥¹¥ì)
¡ØËÉÙ¤Ê¼ïÎà¤È³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¡Ù
90Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Ä¥Ö¥é¥ó¥¯(ÌµÃÏ)¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡È¥¿¥Õ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÏ¶È¤«¤é¤ÎÅÁÅý¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ø¥ô¥£¡¼¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á¤ò¸Ø¤ë¡£
T¥·¥ã¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë150¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤äÃå¿´ÃÏ¡¢Ë¥À½¤Ë¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿¹»³ÂçÆ»
United Athle ¿¹»³ÂçÆ» POP UP
¼Ì¿¿²È
1938Ç¯¡¢ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡£
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢1964Ç¯¤Ë¼Ì¿¿²È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¸å¡¢¡Ø¤Ë¤Ã¤Ý¤ó·à¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ¼Ì¿¿ÈãÉ¾²È¶¨²ñ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
ÁÆÎ³»Ò¡¦¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¡È¥¢¥ì¡¦¥Ö¥ì¡¦¥Ü¥±¡É¤òÆÃÄ§¤È¤·¤¿¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤ÇÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¶áÇ¯¤âÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤ºÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£
¢£Myka Arnado(¥Þ¥¤¥«¡¦¥¢¥ë¥Ê¥É)
United Athle ¿¹»³ÂçÆ» POP UP Myka Arnado
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼
1985Ç¯¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀ¸¤Þ¤ì¡£
Åìµþ¤È¥Þ¥Ë¥é¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÏÀ¤ä±Ç²èÍýÏÀ¤ò³Ø¤Ó¡¢¸½ºß¤Ï¥»¥Ö¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¿¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
²»³Ú¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¹ñºÝÅª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¡£
2025Ç¯¡¢Â¼¾åÎ´»á¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ØGraphikaManila¡Ù¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
