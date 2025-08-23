フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜が２３日、都内で１ｓｔ写真集「ＭＡＲＩＮ」発売記念会見を行った。

２４歳の誕生日を迎えた２１日に発売。「いつか叶えたい目標の写真集を発売できてうれしいです」と笑みを浮かべた。

「（妹で女優の）望結、紗来に見える写真があって」と告白。特に冒頭の写真は「紗来に似ている」と話題になっているそうだが「（真凜が）紗来に似てるんじゃなくて、紗来が（真凜に）似てるんですけど…」と否定した。２人の妹には撮影時から写真を共有し、カット選びの際にも協力を依頼。既に完成した作品も見ているそうで「本になって見てもらえてうれしい」と喜んだ。

撮影はアイスショー、試合で５回くらい訪れていたという思い入れのある台湾で行った。出発の３週間ほど前から外食を控えていたそうだが、撮影初日に「小籠包がおいしすぎて４０個くらい食べちゃった。どこからかは小籠包ボディーになっちゃった」と苦笑い。それでもできばえには「１万点」と納得の表情だった。

２４年１月に現役を引退。現在はプロフィギュアスケーターとしてアイスショーに出るほか、テレビにも出演している。９月５日公開の映画「カラダ探し ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＮＩＧＨＴ」（羽住英一郎監督）で女優デビューも決定。今後の目標には「去年以上に準備していること、新しい挑戦を準備している。キャリアウーマン的な忙しい１年を過ごせたら」と意気込んだ。

「公私共々順調ということで…」と交際を公にしている宇野昌磨との関係を匂わせる質問には、笑いながら会釈していた。