お家やアウトドアで缶飲料が「ぬるくなっちゃった」「冷やし忘れた！」「今すぐ冷えてほしい！」なんてプチパニックに陥った時に、強い味方がいますよ。

THANKO（サンコー）の 「USBぐるぐる缶クーラー」なら、氷があればあっという間に急速冷却してくれるんです。

2分ほったらかしでキンキンに

Image:Amazon.co.jp

「USBぐるぐる缶クーラー」は、氷と自動回転によって缶飲料を急速冷却するUSB給電式の缶クーラー。

500ml缶に260gの氷を使用した場合、たったの2分ほったらかしておくだけでキンキンに冷やしてくれるので、その間におつまみが用意できちゃいますね。

Image:Amazon.co.jp

350mlや500mlのロング缶、小瓶にも対応しているとあって、“2分でキンキン”の夢が広がりますね！

ひとつまみの塩で冷却効果がさらにUP

Image:Amazon.co.jp

使い方は写真にあるようにとっても簡単で、「飲料の底に吸盤をつける→本体の突起部分に差し込む→スイッチを入れて自動回転→2分ほったらかしてキンキンドリンクの完成」です。

吸盤が底面につかない缶や瓶は使用できない点は、注意してくださいね。

ポイントとして、ひとつまみの塩（通常の食塩のみ）を振るとさらに効率よく冷やせるそうです。

アウトドアでも「即キンキン」が楽しめる

Image:Amazon.co.jp

付属のケーブルを用いたUSB給電とあって、モバイルバッテリーでも使用可能。つまりキャンプやBBQなどの屋外でも活躍してくれるんです。

「USBぐるぐる缶クーラー」で、超手軽にキンキンドリンクを楽しみましょう！

