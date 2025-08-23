500ml缶も2分でキンキンになるぞ。氷の中で自動回転する缶クーラー
お家やアウトドアで缶飲料が「ぬるくなっちゃった」「冷やし忘れた！」「今すぐ冷えてほしい！」なんてプチパニックに陥った時に、強い味方がいますよ。
THANKO（サンコー）の 「USBぐるぐる缶クーラー」なら、氷があればあっという間に急速冷却してくれるんです。
2分ほったらかしでキンキンに
「USBぐるぐる缶クーラー」は、氷と自動回転によって缶飲料を急速冷却するUSB給電式の缶クーラー。
500ml缶に260gの氷を使用した場合、たったの2分ほったらかしておくだけでキンキンに冷やしてくれるので、その間におつまみが用意できちゃいますね。
350mlや500mlのロング缶、小瓶にも対応しているとあって、“2分でキンキン”の夢が広がりますね！
ひとつまみの塩で冷却効果がさらにUP
使い方は写真にあるようにとっても簡単で、「飲料の底に吸盤をつける→本体の突起部分に差し込む→スイッチを入れて自動回転→2分ほったらかしてキンキンドリンクの完成」です。
吸盤が底面につかない缶や瓶は使用できない点は、注意してくださいね。
ポイントとして、ひとつまみの塩（通常の食塩のみ）を振るとさらに効率よく冷やせるそうです。
アウトドアでも「即キンキン」が楽しめる
付属のケーブルを用いたUSB給電とあって、モバイルバッテリーでも使用可能。つまりキャンプやBBQなどの屋外でも活躍してくれるんです。
「USBぐるぐる缶クーラー」で、超手軽にキンキンドリンクを楽しみましょう！
THANKO USBぐるぐる缶クーラー GRKN25CBK 缶クーラー ドリンク クーラー 缶クーラー 冷却 キンキン 缶ビール ビン 冷んやり 急速冷却 500ml缶 自動回転
3,980円
Amazonで見るPR
3,980円
楽天で見るPR
