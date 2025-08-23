Image: ジーピー

昭和の時代、「ドレミファドン」というテレビ番組がありました。タレントがいっぱい出てて、いわゆるイントロクイズを行なうのですが、子どもの頃この番組が好きで、よく見てました。

最近、イントロクイズとかってやってるんですかね？ 僕はあれで結構流行りの音楽とか知ったんですよね。

曲のリリース年を当てていくカードゲーム

ここからが本題。

オランダ生まれの「HITSTER」（ヒットスター）というカードゲームが日本上陸です。

どんなゲームかというと、「曲の年代当てゲーム」。

カードに印刷されているQRコードをスマホで読み取ると、Spotifyから曲が流れます。そして、その曲のリリース年を予想して、自分のタイムラインにカードを並べます。カードを表にして、書かれているリリース年が時系列通りに並んでいれば、そのカードをゲット。最終的に10枚のカードを集めたら勝利というゲームです。

Image: ジーピー

つまり、曲のタイトルやアーティスト名だけじゃなく、リリース年も知っておかなければ勝てないという、音楽脳がかなり試されるカードゲームなんです。イントロクイズよりもたいへんそう。

Image: ジーピー

プレイするには専用のアプリ「HISTERアプリ」（無料）が必須。Spotifyの契約は不要ですが、Spotify Premiumと連携すると、曲の再生時にスマホ上に曲名などが表示されないので、DJ（ゲームマスター的な人）も一緒にプレイできます。

収録曲は、カラオケ「パセラ」提供の再生ランキングをベースに、一般公開のヒットランキングデータ、Spotifyでの再生数などを考慮した300曲以上が用意されています。

中高年よ、曲のリリース年を暗記せよ！

このゲーム、ある程度年齢を重ねた人のほうが有利じゃないですかね。昭和の曲が流れても、今の若い人たちピンとこないでしょう。中高年よ、HITSTERで輝けるチャンスかも!?

でも僕、1980〜1990年代なら結構いけるんですけど、それ以降になると全くダメな気がする…。最近の音楽全然わかんない…。

お値段は税込3,960円。2025年11月発売予定です。それまでにあらゆる年代の音楽を聞いて、リリース年を覚えなきゃ！

Source: ジーピー via ITmedia Mobile