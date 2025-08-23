古舘春一氏の人気バレーボール漫画「ハイキュー!!」を原作にした演劇「ハイキュー!!」が23日、公式X（旧ツイッター）を更新。澤村大地役・池田和樹（28）の体調不良を受け、この日の2公演を一部演出を変更して上演することを発表した。

Xでは、製作委員会が「ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』中国ツアー 澤村大地役池田和樹さんの出演に関する重要なお知らせ」と題し、「澤村大地役 池田和樹さんが体調不良につき医療機関を受診されました」と報告。

診断結果を踏まえ「製作委員会及び主催社にて協議し、上海公演（8月23日（土）14:00公演/19:30公演）についてはスウィングの三原大和さんが一部シーンの代役を務める形で、演出を変更しての上演とさせていただきます」と演出の変更を発表した。

開演1時間前の発表となり、「お客様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、ならびに直前の発表となりましたことを深くお詫び申し上げます」とお詫び。「尚、上記2公演の公演内容変更に伴うチケットの払い戻し対応は行いませんので、予めご了承いただけますようお願いいたします」とした。

今後の公演については「公式RedNoteおよび公式Xにて改めてお知らせいたします」とし、「皆様にはご心配、ご迷惑おかけいたしますことを重ねてお詫びすると共に、ご理解をいただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます」と結んだ。

ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」は2015年の初演より、これまでシリーズ11作を上演。実際のバレーボールの試合を模した演出やキャラクターの人間模様が人気で、本作は上海をはじめ、武漢や北京などの計6都市での中国ツアーの上演が予定されている。