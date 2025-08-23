◇ナ・リーグ パドレス2―1ドジャース（2025年8月22日 サンディエゴ）

パドレスのマニー・マチャド内野手（33）が22日（日本時間23日）、本拠でのドジャース戦に「3番・三塁」で先発出場。4回の第2打席で同点打を放ち、チームの4連勝に貢献した。

0―1の4回、先頭・タティスが四球を選んで出塁すると、続くアラエスの犠打で1死二塁と同点機をつくった。3番・マチャドが相手先発・スネルの初球、内角直球を中前に運び、タティスが生還。試合を振り出しに戻した。この一打には先発・ダルビッシュもベンチを飛び出し、両手を突き上げ喜んだ。

さらにオハーンも右前打で続き1死一、三塁にすると、ボガーツが中犠飛。三塁走者・マチャドが悠々と生還し、勝ち越し点を奪った。チームはこの回の2点を守り切り、ドジャースに勝利。首位攻防初戦を制し、同率首位に再浮上した。

試合後、インタビューに応じたマチャドは「この3連戦初戦を取れたのはすごく大きい。今日はダルビッシュがマウンドに上がったので、こっちが得点をすれば何とか試合をつくってくれて勝ちに結びつけてくれるだろうと思った」と笑顔。4回の同点打も「あの打席は凄くアグレッシブを意識した。流れが良くて、何とかつないでって気持ちで入って結果的にすごい良かった」とうなずいた。

2―1の8回2死三塁では中前に抜けそうなゴロを放つと、相手遊撃手・ベッツが飛びついて捕球。それでもマチャドはセーフをもぎ取ろうとヘッドスライディングで一塁に突っ込んだ。惜しくもアウトとなり、追加点は奪えなかったもののチームリーダーとして勝利への執念を見せ「あそこはどうしても、もう1点ほしかった場面だったので、もしかしたらって感じだったので、何とかセーフになればと思って、思い切りヘッドスライディングしました」と泥だらけのユニホームで笑みを見せた。

また、6回1失点と好投したダルビッシュには「本当に今シーズンで1番良い登板だったと個人的に思う。登板を重ねていくなかでいい感じになっていたとは思うが、今日は本当に良かった」と称賛。「1球だけミスがあってホームランになったが、それ以外は良くて勝利に結びつけてくれた」と感謝した。

最後は日本のファンに「アリガト」と日本語でメッセージを送り、勝利を喜んだ。