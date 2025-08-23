【甲子園】戦い終えた球場に異例の光景 熱戦締めくくる健闘称えるウェーブ NHK解説者もまさかの参加
◇第107回全国高校野球選手権大会第15日目 決勝 沖縄尚学―日大三（2025年8月23日 甲子園）
沖縄尚学（沖縄）の優勝で幕を閉じた夏の甲子園大会。戦いが終わった球場で、異例の光景が広がった。
閉会式が終わると、最後まで観戦していた観客から自然発生的にウェーブが発生。沖縄尚学側から始まり、日大三アルプスも参加するなど、波は球場を2周した。中継したNHKで解説を務めた飯塚智宏氏も「参加してみますか」と立ち上がって参加。敵も味方もない、総力で戦った両チーム、さらに全力を尽くして聖地を去った球児たちに向けた“ノーサイド”を表すようなうねりだった。
X（旧ツイッター）では沖縄尚学、日大三の健闘を称えるフレーズに加え「ウェーブ」もトレンド入り。
「甲子園でウェーブやってるのすごい！」「解説の飯塚智広さんまでノリノリで参加してるの最高すぎる」「沖縄尚学アルプスから始まったウェーブに協力する日大三アルプス、応援団も素晴らしい」「NHKの解説席でやってみますか？やってみます！って解説の飯塚さん立ち上がって参加してたの可愛すぎた（笑）」と様々な声が集まった。