◇MLB パドレス 2-1 ドジャース(日本時間23日、ペトコ・パーク)

パドレスが1点差の攻防を制し、ドジャースとの同率首位に再浮上を果たしました。この日の先発ダルビッシュ有投手は先制弾を浴びるも、浴びたヒットはこの1本に抑え、3勝目をあげています。

ドジャースを1ゲーム差で追うパドレス。ダルビッシュ投手は2イニング連続で三者凡退と圧巻の投球を見せます。しかし3回、1アウト走者なしの場面で迎えたルーキーのアレックス・フリーランド選手にメジャー初ホームランを献上します。これで先制を許すも、6回まで4度の三者凡退を記録するなどドジャース打線を圧倒しました。

好投を援護したいパドレス打線は4回。1アウト2塁の好機からマニー・マチャド選手のタイムリーで同点に追いつきます。さらに続く1アウト1、3塁の好機では、ザンダー・ボガーツ選手がしっかりと犠牲フライを決め、逆転に成功しました。

ダルビッシュ有投手に続いて、パドレスの投手陣はジェーソン・アダム投手、メーソン・ミラー投手、ロベルト・スアレス投手と無失点リレー。ピンチを招く場面もありましたが、要所を抑え、1点差の攻防を制しました。ドジャースとの首位攻防3連戦の初戦に勝利し、同率首位浮上を果たしたパドレス。今季の直接対決は残り2試合となっています。