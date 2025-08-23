³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¡ÄÅìµþ¤Ï5ÆüÏ¢Â³¡¡¼¯¤âÈ·¤âÆü±¢¤Ç½ë¤µ¤·¤Î¤°¡¡ÂæÉ÷¾åÎ¦¤Î¼¯»ùÅç°ìÌëÌÀ¤±½»Ì±¤ÏÅ¥¤Î¤«¤½Ð¤·¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¡Únews23¡Û
¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¯ÆüËÜÎóÅç¤Ï¤¤ç¤¦¤â³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¤Ë¡£Åìµþ¤Ç¤Ï5ÆüÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷12¹æ¤¬¾åÎ¦¤·¤¿¼¯»ùÅç¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤¬ÅÚº½¤ÎÅ±µîºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¼¯»ùÅç¤ËÂæÉ÷¤¬¾åÎ¦¤·¡¢Æ»Ï©¤¬Àî¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä
¼¯¤â¥Ï¥È¤âÆü±¢¤Ë¡ÄÁ´¹ñ130ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤ò´ÑÂ¬
¶âÍËÆü¡Ê22Æü¡Ë¤ÎÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35.2¡î¡£¤³¤ì¤Ç5ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ç¤¹¡£
ÆàÎÉ»Ô¤Ï7ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï36.6¡î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î½ë¤µ¤Ë¼¯¤â¤°¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
´Ñ¸÷µÒ
¡Ö¤â¤¦Æü±¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÊâ¤±¤Ê¤¤¡×
Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï¥Ï¥È¤¬Æü±¢¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£8ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï37.7¡î¤Ç¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï130ÃÏÅÀ¡£
¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢»³Íü¸©¤Î°ìÉô¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ê¡¢2³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»³Íü¡¦ËÌÅÎ»Ô¤Ë¤¢¤ë¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤ÆÂÎ°é´Û¤Ë9Âæ¤ÎÀðÉ÷µ¡¤òÃÖ¤¡¢»Ï¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ùÆ¸ÂåÉ½ »°°æÍÛæÆ¤µ¤ó
¡ÖËÍ¤Ï¡Ê±¿Æ°²ñ¤Ç¡ËÇòÁÈ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×
¶å½£¤Ç¤ÏÂæÉ÷¤¬¾åÎ¦¤·Âç±«¤Ë¡¡¼«ÈÎµ¡¤â¸Î¾ã
°ìÊý¡¢¶å½£¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç¤ÏÆÍÁ³¤ÎÅÚº½¹ß¤ê¡£ÍÑ¿åÏ©¤«¤é¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢Æ»Ï©¤¬´§¿å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Û¤«¤Î¾ì½ê¤Ç¤â...
¼¯»ùÅç¸©¤Ë¤ÏÌÚÍËÆü¡Ê21Æü¡Ë¤ËÂæÉ÷¤¬¾åÎ¦¡£1»þ´Ö¤ËÌó120¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¡ÖµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÌëÌÀ¤±¡¢½»Ì±¤¬ÅÚº½¤ÎÅ±µîºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±
¡Ö¤â¤¦¾ö¤¬¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
³¹¤Ë¤Ï¸Î¾ã¤·¤¿¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ë¡¢Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Ö¤â¡Ä¡£
¼¯»ùÅç»Ô¤Î½»Âð³¹¤ò»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢Æ»Ï©¤ÏÀî¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤·¤¿ÃËÀ¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ...
Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿ÃËÀ
¡Ö¤¹¤°¤½¤³¤¬Àî¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê¿å¤¬¡Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤³¤Ã¤Á¤ËÁ´¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡×
º£²ó¤ÎÂæÉ÷¤Ç¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤Ï¡¢50¡Á80Âå¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷4¿Í¤¬¶¯É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ìÅ¾ÅÝ¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅç¤Ç¤ÏÅÚÍËÆü¡Ê23Æü¡Ë¤â±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¸«¹þ¤ß¡£°ìÊý¡¢ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£