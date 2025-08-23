Ä«¥É¥é¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×Ì¼Ìò¤«¤é9Ç¯¡Ä24ºÐ½÷Í¥àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Á¤ãÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¡×
¡Ö¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Í¢ö¡×
¡¡¤«¤Ä¤ÆàÄ«¥É¥éá¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÌ¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤ÎÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¶á±Æ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÉ½¾ð¥¢¥Ã¥×¤Î¶á±Æ¤È¤È¤â¤ËÈþÍÆ»¨»ï¡ÖÈþÅª¡×(¾®³Ø´Û)10·î¹æ¤Ø¤Î·ÇºÜ¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï°æÆ¬°¦³¤(¤¤¤¬¤é¤·¡¦¤Þ¤Ê¤ß 24)¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÎÈþ¾¯½÷¤ÎÌÌ±Æ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Þ¤áÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤Æ²Ä°¦¤¤¡õåºÎï¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Í¢ö¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¹¤®¤ë¡¼¡ª¡×¡Ö¤ª¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¥¥é¥¥é¡×¡ÖÀµ¤ËÈþÅª¡×¡Ö¤Þ¤Ê¤ß¤óÈþ¤·¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æÆ¬¤Ï2012Ç¯¤Î¡ÖÂè13²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï2016Ç¯ÅÙ²¼´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¤ËË§º¬µþ»Ò±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸øàºäÅì¤¹¤ß¤ìá¤ÎÌ¼¡¦¤µ¤¯¤éÌò¤Ç½Ð±é¡£24Ç¯¤Î¡Ö²áÊÝ¸î¤Ê¼ãÃ¶ÆáÍÍ¤Î´Å¤ä¤«¤·º§¡×(MBS)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£