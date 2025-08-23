¡Ö¤¹¤´¤Ã¡×¸µ¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óà42ºÐ¤Î°µ´¬¥Ó¥¥Ëá¤ËÈ¿¶Á¡ªÄ®ËÜ³¨Î¤¤Îº½ÉÍ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡ÖåºÎï¤À¤Í¡×
¸ÞÅçÎóÅç¤Î³¤¤ÇÁ¯¤ä¤«¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ
¡¡¸µ¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç½÷Í¥¤ÎÄ®ËÜ³¨Î¤¤Îà42ºÐ¡¢°µ´¬¤Î¥Ó¥¥Ëá»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡14Æü¤Ë42ºÐ¤È¤Ê¤ê¡Ö¤Þ¤¿°ì¤ÄÂçÀÚ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¡ª¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ªÂç¹¥¤¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢7·î¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Ä¹ºê¸©¡¦¸ÞÅçÎóÅç¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë¤Î³«ÊüÅª¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ã¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡ÖåºÎï¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£