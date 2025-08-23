歌手の和田アキ子（75）が23日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。来週のゲストであるフリーアナウンサーの有働由美子（56）との共通点について語った。

番組では来週30日のゲストとして元NHKのフリーアナウンサー・有働由美子が登場すると告知。アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正は和田と有働の共通点として「共通の友人、例えば立川談志さん」と紹介した。

和田は「談志さんに可愛がられてたからねえ」としみじみ。垣花が「それこそアッコさんが談志さんを紹介したと言うことですよね」と確認すると、和田は「そうそう」と明言した。

また有働は自身のラジオにゲストを迎えたり、テレビ番組ではMCが多いため自身について語ることは多くないと言われると「任してちょうだい。聞いてやろうやないの。いろいろありまっせ」と意気込んだ。

垣花は「ちらっと小耳に挟んだのは、凄く怖がってるって言ってました。有働さんが。大変怖がってると」とぶっちゃけ、和田は大笑い。

「あいつね、昔よう飲んでたんですよ、談志さんも含めて」と語ると、「怖がりっていうのはうそやと思います。もうだって気心知れてるもん。ただ違う意味で何言われてもうそはつかれへんやろうなって。あたしが何か言ってもいえそんなことないですとか、否定は少ないと思う。そんな難しいことは言わないと思うけど」と真実を語らせる自信があるとした。

「有働久しぶりだもん、もう10年近く会ってないと思うよ」と話したが「前はもう本当に外国でも会ったり。談志さんとはもう本当に、3、4回飲みましたね。談志さんのお気に入りでしたから。（酒は）強い。うちの家にも来たことありますから」と証言。

「まあどんな話になるんやろ」と楽しみにしていた。リスナーから紅白司会時の話を聞いてほしいとのメールが寄せられると「私紅白あまり興味ないんですけど、じゃあ聞いてみましょう」と明言した。

「あとは彼氏いるかどうか聞きたいね。まあいてもいなくてもいいんだけど、いてもいいと思わない？」と予告し、「あと財産いくらあるか？なんでや、聞いてどうすんねん」「こうご期待ですね」と続けた。