元乃木坂46の秋元真夏（32）が23日、都内でフォトブック「淡淡（あわあわ）」（幻冬舎）の発売記念イベントを行った。撮影は季節をまたいで3つの異なる土地で行われ、エッセーにも初挑戦した一冊。「プライベートな部分、普段に近い表情がたくさん詰まっている」とアピールした。

撮影に向けて、体作りは特に行わず、ありのままで挑んだ。ただ、2023年2月のグループ卒業後は一時期最高で体重が7キロ増加。「さすがにそこまでは…」と思い、現在の「まんべんなく（卒業時から）3キロつきました」という状態になったという。

20日には32歳の誕生日を迎えており、サプライズでバースデーケーキが贈られると、驚きながらも満面の笑みを浮かべた。32歳の抱負を聞かれると、初出し情報として「つい先日（運転）免許を取りました」と報告。「ドライブしたり友達とアウトレットに行きたいと思います」と抱負を述べた。一方、運動神経があまり良くないことでも知られている秋元。事務所からは免許取得に関して「やめといてほしいって言われるくらい心配された」と明かし、「あまり運転し過ぎないようにしようとは思ってます」とも口にした。

フォトブックの自己採点を聞かれると「今までは46に頼っていたけど、頼る数字がなくなっちゃった」とし「100点で！」と自信をのぞかせた。