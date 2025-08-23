◇第107回全国高校野球選手権第15日 決勝 沖縄尚学 3―1 日大三（2025年8月23日 甲子園）

沖縄尚学が決勝で日大三（西東京）を3―1で破り、初優勝を飾った。春の選抜大会を2度制しており、甲子園大会制覇は3度目。沖縄勢の夏優勝は2010年の興南以来、2度目となった。

沖縄が歓喜に包まれる中、同校OBの巨人・リチャード内野手も祝福のコメントを寄せた。

「初優勝おめでとうございます！ 沖縄よりも暑い夏、本当にお疲れ様でした。決勝戦の八回、追加点が入った時の比嘉監督の『野球は何があるかわからない』と言わんばかりの揺るぎない表情を見て、このままいけばチームも大丈夫だと思いました。皆さんのプレーに沢山の勇気と感動をもらいました。ここまで来られたこと、支えてくれた人達への感謝の気持ちを忘れずに、次のステージでも沖尚魂で頑張って下さい」

沖縄尚学は1―1で迎えた6回、4番・宜野座恵夢（3年）の適時打で勝ち越し、8回にも宜野座の適時二塁打で3点目を挙げ、新垣有絃―末吉良丞の2年生投手リレーで逃げ切った。