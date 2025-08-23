元SKE48江籠裕奈（25）が23日、都内で行われた、サード写真集「I DO Love」（光文社）発売記念会見に登壇した。

グループ卒業後初の写真集で「これまでの良さもありつつ、新しい自分も出せていけたらいいなと思いながら撮影に挑みました」と説明。初の海外ロケを行い、タイ・パタヤ近郊のビーチやヴィラなどで撮影。アピールポイントを聞かれると「私のかわいいところです！」と笑顔で話した。

ランジェリーカットも収録され、大胆な肌見せに挑戦した先行カットも話題に。撮影を振り返り「グラビアが昔から好きなので楽しかったです」とにっこり。一方で「私のファンの方は結構恥ずかしがり屋さんなのか、私に気を使ってくれてるのか、あまりそこ（肌見せ）には触れずにかわいね、楽しみにしてるねって言われました（笑い）。今日がお渡し会初日なので、恥ずかしいかもしれないけど感想を聞けるのも楽しみ」とした。

撮影などで「笑って」と言われるのが苦手だという。

「私は11歳の時にアイドルになったんですけど、最初ステージに上がる時に緊張しちゃってうまく笑えなかった自分に、客席から笑ってという声が聞こえたりとか、それを面白くネタにしてくださる方がたくさんいたんですけど、若干それがトラウマで（笑い）。笑ってって言われると泣きたくなっちゃうっていう」と振り返った。

写真集の撮影前にカメラマンと話し「今回は笑ってって言わないでくださいっていうお願いをして撮影に挑みました。そのおかげですごく自然な笑顔がたくさん見られる1冊になったと思います。自分の笑顔が気に入ってます」と胸を張った。写真集の自己採点は「満点」とし、「私の中ではもうベストです！」と言い切った。