プロボクシングＷＢＡ、ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が２３日、地元である千葉・松戸中央公園で「天心祭」を開催した。

開場前から整理券を手にした約６００人が列を作って入場を待つなど大盛況。会場のメインエリアには盆踊りのやぐらステージが設置され、那須川自らがマイクを手に「楽しんでもらえれば」と呼びかけた。

一昨年、松戸のお祭りに参加したことがあるが、今回は自らが企画、ＴＥＡＭ ＴＥＮＳＨＩＮが主催して２３、２４の両日に開催。ファンとのじゃんけん大会や親交のある、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品とのトークショーなどを企画した。この日はダンスショーやのど自慢カラオケ大会、「真夏の大盆踊り大会」などファンとの交流企画が目白押しだ。

「お祭りを企画したのは楽しいから。日本の文化ですから」と天心。「府のニュースが多い。もっと体を動かして、外に出ようよというのが目的。地元を盛り上げるのは大事だし、愛がなければやらない。こういうのがきっかけで明るくなればいい」という。開催費用は「１試合の半分くらい。５ラウンド分くらいはかかった」とニヤリ。「楽しんでもらいたいから。お金とかは関係ない。その代わり、試合場に応援に来て」と呼びかけた。

２日間は練習は休みだが、「この前の日曜日に“前借り”して練習やってきたので」と天心。ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）がスーパーバンタム級に上げる方向で、ベルト返上を考えているが、空位となればＷＢＣ１位の天心が王座決定戦に臨む可能性が出てきた。現在、ＷＢＣ２位は元ＷＢＡ王者の井上拓真（大橋）。拓真について聞かれた天心は「いつでもやる（対戦する）つもりはある」ときっぱり。ただ、「ずっとバンタム級にいるわけではない。やるべきことがなくなったら（階級を）上げる」と将来的には複数階級制覇も目指すプランを口にした。「面白いと思ったら（上の階級に）行きます。４つの団体もあるし、こんなお祭りを開いちゃうくらいだから、自分も祭りを開いちゃう」

今月初めのプロボクシング興行で同じ帝拳ジムの浦川大将さん、Ｍ・Ｔジムの神足茂利さんが試合後、救急搬送され、硬膜下血腫による開頭手術を受け、その後亡くなった。「悲しいことです」と神妙に口を開いた天心。「ただ、格闘技はそういうことも覚悟している。格闘技ではあおり合いとかやっているけど、そういうこと一つ一つ、格闘技を見つめ直していかないといけない」という。そして「ＪＢＣ（日本ボクシングコミッション）とか運営側だけではなく、選手全員を集めて、話し合った方がいいと思う。表に立っている選手全員を集めて、格闘技界の大会議を開いて話し合ったら」と提案した。

開場前から関係各所や公園内の屋台などにあいさつして回るなど、配慮は忘れなかった天心。「こういうお祭りをやっているが、本業は格闘家。格闘技を通じて、こんな生き方もあると伝えたい」と礼儀を重んじる姿勢を示していた。天心祭は２４日にも同公園で行われる。