FANTASTICS中島颯太、堀夏喜への本音ぼそり「返ってきてない」“メンバー3人目の8月生まれ”で不満？
【モデルプレス＝2025/08/23】FANTASTICSの中島颯太が23日、都内にて行われた書籍「中島颯太の“なるようになった。”“ええようになった。” COMPLETE BOOK」発売記念イベントを開催。囲み取材に応じ、誕生日プレゼントについて語った。
【写真】中島颯太、妹との貴重2ショット
◆中島颯太、4年の連載を書籍化
雑誌『JUNON』（主婦と生活社）内の連載「“なるようになった。”“ええようになった。”」が2025年9月号（2025年7月22日発売）にて、4年の連載に幕を閉じた。同書籍では、さまざまなテーマで撮影に挑んだ全45回分の連載とアザーカットを1冊にまとめ、表紙と巻末は、地元・大阪で新規撮りおろしを実施。最新のインタビューも収録されている。
◆中島颯太は“FANTASTICSで3人目の8月生まれ”
書籍は中島の26歳の誕生日・8月18日に発売。イベント前日はDJを務めるラジオ番組「DESIGN YOUR FANTASTIC FUTURE」（FM802）のスタッフから趣味であるサッカー用品の服をもらったそうで「早くサッカーがしたいです」と笑顔を見せたが、その一方で「メンバーからはちょっとまだいただいてない…」とメンバーからのプレゼントはもらっていないことを明かした。
FANTASTICSは堀夏喜（8月6日）、木村慧人（8月16日）、そして中島と8月生まれが3人いるが、中島は「8月の3人目なんですよ。みんなもう3人目にはやる気がなくなっちゃって…」と吐露。「（1人目の）堀夏くんに8月は毎回全部集中して、僕と慧人で堀夏くんに（プレゼント）あげたんですけど、返ってきてない」とお茶目にこぼし、会場を笑わせていた。
◆中島颯太「誰かを幸せにできるような表現者に」
また連載をやってきた4年間を「本当に自分の好きなこととか、写真も好きですし、いろいろ音楽も好きですし…っていうものを形にして、誰かのパワーになったっていうのを感じた」と振り返ったうえで、「26歳は全ての好きなことがパワーになって、力になって、誰かを幸せにできるような表現者に改めてなりたいなと思うので、気合い入れてこの1年間も楽しみたいなと思います」と26歳の目標を語った。（modelpress編集部）
