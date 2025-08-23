タナカガ、へそ出しコーデで魅せる美ウエスト「引き締まってる」「天才的」の声
【モデルプレス＝2025/08/23】男女2人組YouTuber・パパラピーズのタナカガが8月22日、自身のInstagramを更新。へそ出しコーディネートで美しいウエストを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】タナカガ、引き締まった美ウエスト
タナカガは、レコード店でのへそ出しコーディネート姿を公開。白いクロップトップにデニムを合わせたカジュアルなスタイルで、美しいウエストラインをちらりと見せた。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群すぎる」「引き締まってる」「オシャレ」「可愛い」「天才的」といったコメントが寄せられている。
タナカガは2022年11月に結婚を発表。2024年7月4日、自身のSNSを通じ、第1子出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
