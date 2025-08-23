社会人になって数年たつと、後輩も増えてくる頃だと思います。後輩への指導や教育係を任されることもあり、これまでとはまた違った仕事の難しさに直面するでしょう。そんなとき、後輩の言葉に救われることもあるようで……？ 今回は、アラサー女子が後輩の言葉に救われた話をご紹介いたします。

「これからも先輩についていきます！」

「初めて新人の教育係を任されたとき、今までこういう立場をやったことがなかったからどうすればいいのかわかりませんでした。私は言い方がきついところもあるから、新人に嫌われてるだろうし、教育係なんて向いていないと思っていたんですよね。でもあるとき、新人の女の子と飲みに行く機会があって仕事のことを話してたら『先輩のおかげで仕事が楽しいです』『これからも先輩についていきます！』と言ってくれて、思わずジーンとしちゃいましたね……！」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 仕事で自信がないときに、後輩にこんな言葉を言ってもらえたらうれしいですよね。後輩に慕われるのは、それだけ尊敬される部分があるということ。自信を持ってほしいですね！

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。