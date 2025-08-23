戯曲「真田風雲録」やＮＨＫ大河ドラマ「風と雲と虹と」などで知られる劇作家の福田善之（ふくだ・よしゆき、本名鴻巣泰三＝こうのす・たいぞう）さんが、２１日午後３時１０分ごろに川崎市高津区で死去したことが２３日、発表された。９３歳。東京・日本橋出身。葬儀は近親者のみで行い、後日、お別れ会を行う予定。

福田さんは１９３１年１０月２１日生まれ。東京大学文学部仏文学科卒。在学中「富士山麓」に（ふじたあさや氏と共作）を発表した。新聞記者、演出助手などを経て劇団青年芸術劇場に参加。劇作家として「長い墓標の列」（１９５７年）、「真田風雲録」（１９６２年）、「オッペケペ」（１９６３年）、「袴垂れはどこだ」（１９６４年）などを発表した。

真田十勇士による大阪冬の陣・夏の陣の戦いを６０年安保に重ね合わせた「真田風雲録」は名匠・加藤泰監督が中村錦之助（萬屋錦之介）主演で映画化し、福田さんもシナリオに加わっている。

作・演出作品に「お花ゆめ地獄」（１９７８年）、「壁の中の妖精」（１９９３年）、「私の下町-母の写真」（１９９４年）、「颶風のあと」（２００８年）などがあり、演出家としてミュージカル「ピーターパン」初演などミュージカル、歌舞伎も多く手がけた。

近年は「夢『若草物語』の」（２０２１年）、「絵馬・若草姉妹の」（２０２３年）を上演。昨年の「文明開化四ツ谷怪談」が最後の戯曲となった。「ウズメとサルタヒコ」、「福田善之版オンディーヌ」を構想していたという。

テレビドラマ、ラジオドラマ、映画の脚本も手がけ、代表作に中央政府に反逆した平将門（加藤剛）の生涯を描いたＮＨＫ大河ドラマ「風と雲と虹と」（１９７６年）がある。小説作品には長州藩の志士たちを描いた「草莽無頼なり」（１９７４年）がある。

１９９３年に紀伊國屋演劇賞、１９９５年に読売文学賞、２００１年に紫綬褒章。昭和音楽芸術学院ミュージカル科（現昭和音楽大学）を創設した。