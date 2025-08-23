第3Qで27－8のラン…丸亀西が純心女子学園を破り準々決勝の舞台へ／全中女子決勝T

8月23日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」女子決勝トーナメントが開幕。丸亀市立西中学校（香川県）が純心女子学園純心中学校（長崎県）を破り、準々決勝に進出した。

前半を終えて30－30の同点と、接戦を演じた両チーム。第3クォーターが始まると、丸亀西が強烈な攻防で一気に主導権を奪い、57－38と大幅なリードに成功する。最終クォーターは再び点を取り合う展開となるも、丸亀西がリードを守り切り、最終スコア73－59で勝利を収めた。

白星を挙げた丸亀西は、朝倉和奏が27得点と好調なスコアリングを披露し、川口萌々が18得点、宮脇雛乃が15得点と追随。惜しくも敗退となった純心女子は、小林環花が19得点、松尾沙和が14得点8リバウンド、末竹葉奈が11得点をマークした。

■試合結果



丸亀市立西中学校 73－59 純心女子学園純心中学校



丸亀西｜16｜14｜27｜16｜＝73



純心女子｜12｜18｜8｜21｜＝59

【動画】予選ではハッスルプレーも披露した朝倉！