

奥田民生＆吉川晃司

『コネクト スペシャル 奥田民生×吉川晃司〜オレたちの広島【完全版】〜』（NHK総合・中国地方向け）が、８月２９日午後７時30分から放送される。

【写真】奥田民生×吉川晃司〜オレたちの広島〜場面カット

広島が生んだビッグアーティスト 奥田民生＆吉川晃司が初めてタッグを組んだユニットが「Ooochie Koochie(オーチーコーチー)」。７月12日の広島グリーンアリーナでのライブを皮切りに、全国ツアー中だ。

ライブ活動の一方で、地元のプロスポーツチーム 広島東洋カープやサンフレッチェ広島への思いを込めた楽曲を手がけたり、地元グルメの魅力を全国に発信するプロジェクトの“応援団長”に就任したりと、故郷・広島のためになればと一肌脱ぐような活動も展開。

２人は６月放送の音楽特番「NHK MUSIC SPECIAL」に出演し、思い出の楽器店、とっておきの絶景ポイント、さらにはおススメのお好み焼き店などを巡るロケを敢行。お好み焼きの食べ方、生活スタイル、そして音楽のつくり方まで全く異なるふたりが今回なぜタッグを組んだのかや、還暦となった「今だから語れる広島愛」について明かした。

今回は、この番組のロケで泣く泣くカットとなってしまった未公開カットの数々を、一挙大放出。“広島人”ならきっとわかってしまう２人の超ローカルな地元トークも入れた【完全版】を届ける。さらに、貴重な未公開ソロインタビューも公開。レコーディング秘話も飛び出した。そして、Ooochie Koochie としての活動の最新情報、広島でのライブの様子も。

２人の“広島愛”をたっぷり届ける72分。■番組情報『コネクト スペシャル 奥田民生×吉川晃司〜オレたちの広島【完全版】〜』 放送予定【放 送】 ８月29日（金） 午後７時30分〜８時42分 ＜総合・中国地方向け＞【出 演】 奥田民生 吉川晃司 小野文惠アナウンサー