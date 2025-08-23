爆笑問題、多彩な時事ネタ漫才 田中裕二は友田オレにハマる「歌がうまい、曲がいい！」
お笑いコンビ・爆笑問題が22日、都内で行われた『タイタンライブ』8月公演に出演。田久保市長、石破総理、鬼滅の刃、国宝、マクドナルドなど、さまざまなテーマの漫才で沸かせた。
【写真】田中裕二が友田オレのファンを告白
そのほか、ウエストランド、キュウ、脳みそ夫、まんじゅう大帝国、ネコニスズ、シティホテル3号室、あさひ、春とヒコーキ、須藤ジム、ゲストに、はりけ〜んず、友田オレ、豆鉄砲、さすらいラビー、BOOMER＆プリンプリンが出演。
田中裕二は、友田の歌ネタにハマっているようで「たまに歌ってるから。あれ、いいね！本当にいい曲。オレ、お前の密着とか見たもん。歌がうまいのと、曲がいいの！」と絶賛していた。
