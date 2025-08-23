胃カメラ検査、痛くない？「胃がん検診」の流れ・麻酔・注意点を医師解説

胃がんを早期に発見し、早期治療をおこなうために欠かせない「胃がん検診」。そのため、定期的に受けることが推奨されているものの、具体的にどのような流れでおこなわれるのか気になりますよね。今回は、胃がん検診の流れや前日・当日の注意点などについて、「横浜内科おなかクリニック」の山田先生に解説していただきました。

監修医師：

山田 晃弘（横浜内科おなかクリニック）

新潟大学医学部卒業。その後、虎の門病院や国立国際医療研究センターなどで経験を積む。2018年より現職。一人ひとりに寄り添い、安心して受診できるクリニックを目指している。日本内科学会総合内科専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化器病学会専門医、日本ヘリコバクター学会認定医。

編集部

胃がん検診は、どのような流れでおこなわれるのですか？

山田先生

どの検査をするかによって異なりますが、最も一般的な胃カメラであれば事前に診察して、持病や常用薬、例えば抗血栓薬を使っているかどうかなどについて確認します。検査前日は、医療機関にもよりますが「20時までに食事を済ませておく」「検査当日は食事を摂らない」といった流れが一般的です。

編集部

検査自体の流れも教えてください。

山田先生

当院を例に挙げると、胃の中の泡を消す消泡剤を飲んでいただいた後に、のどの麻酔（ゼリー状の麻酔薬をのどにためます）をおこなってから胃カメラをします。恐怖感のある人などは、希望に応じて鎮静剤を使うこともできます。検査自体は5～10分で終わります。

編集部

検査後の注意事項などはありますか？

山田先生

検査後、1時間程度は麻酔が効いており、むせることがあるので飲食を控えていただいています。また、組織検査をおこなった場合は、2時間以上経過してからの食事をお願いしています。その後も2～3日は、アルコールや香辛料などの刺激物は控えるようお伝えしています。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

山田先生

胃がんは早期発見・早期治療すれば完治が可能ながんですが、ほとんどの場合、早期の段階では症状がなく、検診を受けなければ見つけることができません。早期発見・早期治療のためには、症状がなくても40歳を超えたら一度胃がんの検査をすることをおすすめします。

