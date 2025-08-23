新規衣装DLCも！KIWIWALKS Co.,Ltd.「追従者の終焉」

KIWIWALKS Co.,Ltd.は、人気RPG『魔女の泉R』のダウンロードコンテンツ(以下：DLC)「追従者の終焉」の無料配信を、2025年8月23日に正式に開始しました。

KIWIWALKS Co.,Ltd.「追従者の終焉」

今回のDLCは、ゲーム本編を購入したすべてのプレイヤーが無料アップデート形式で楽しむことができ、世界中のファンの皆様からいただいた大きなご声援に応える特別なコンテンツとなっています。

また、同時に新規衣装DLC「フラッフィーピーチセット」も公開しています。

このDLCはPC(Steam)、Nintendo Switch、PlayStation 5、Xboxを通じて、全世界同時に配信開始されました。

さらにXbox版では、2025年8月23日よりゲーム本編とDLCが同時に配信を開始します。

今回のリリースを記念し、ゲーム本編および一部の衣装DLCが35％セールを開催します。

さらに、無料DLCアップデートと同時に新たな衣装DLC「フラッフィーピーチセット」も公開されました。

こちらも発売記念で20％セールが行われます。

フラッフィーピーチセット紹介動画

今回のDLC「追従者の終焉」では、主人公パイベリーと仲間たちのエンディング後の後日談に加え、あの「追従者」のアフターストーリーが描かれています。

プレイ時間はおよそ3時間から最大7時間に及び、これまで行くことができなかった新エリアに加え、冒険を共にできる新しいペットも数種追加されます。

ティザー映像(日本語音声)

■ゲーム概要

本作《魔女の泉R》では、シリーズならではの独特な世界観で描かれた物語はもちろん、様々な方法で魔女を育成し、アイテムを収集または制作していきます。

さらに、戦略性とスピード感を活かしたターン制バトルシステムのおかげで、シリーズ史上最も進化したユニークなゲームプレイが楽しめます。

プレイヤーは「魔女」と呼ばれるゲームの中の主人公、「パイベリー」を操作しながらゲームを進めていきます。

パイベリーは幼い頃の記憶を失い、森の中で独り生きていく小さな魔女。

性情がとてもあたたかく、誰かを恨んだり嫌うこともなく常に元気で明るい日々を過ごしています。

プレイヤーは「魔女狩り」をする人間の勇士からパイベリーが生き残れるよう、彼女の能力値を上げるための適切な修練計画を立て、アイテムを収集・制作し、属性と段階ごとに新しい魔法を作るのを手伝わなければなりません。

プレイヤーの意思決定により、パイベリーの成長方向が大きく変わっていくでしょう。

