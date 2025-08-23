Hedigan′s、新作EP『doyes』に収録されている全6曲のビジュアライザーを一挙公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ビジュアライザーは、コンセプトムービーをベースにEPのコンセプトである「流動的・自然発生的」をテーマに制作！

SuchmosのボーカリストYONCE擁する5人組バンドHedigan’sが、新作EP『doyes』に収録されている全6曲のビジュアライザーを一挙公開した。

今回公開されたビジュアライザーは、先日公開されたコンセプトムービーをベースにEPのコンセプトである「流動的・自然発生的」をテーマに楽曲の世界観をより深化させ洗練された映像作品に仕上がっている。ディレクターはKOUICHI TOYAが担当した。

静動併存したドラマチックな展開が聴きどころの全6曲を収録した『doyes』は、メンバー5人にしか出せない”生命力”を感じられるバンドサウンドが特徴。2024年にリリースした1stアルバム『Chance』と異なり、あえて狙いやメッセージを持たず、自然に生まれたグルーヴやフレーズを形にして制作された。

また、2nd EP『doyes』のリリースを記念する東名阪ツアー『Hedigan’s “Tour doyes”』のチケットが8月23日より一般販売開始となった。常に変化と進化を続けるHedigan’s。今しか体感できない“現在進行形”のライブを、ぜひその目で確かめよう。

リリース情報

2025.07.30 ON SALE

EP『doyes』

Hedigan’s OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Hedigans/