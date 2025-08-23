ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ペトコパークでのパドレス戦に「1番DH」で先発出場。劣勢の最終回に中堅への大飛球を放つも、惜しくもスタンドには届かず。フェンス際への大飛球は同点アーチとはならなかった。

試合はドジャースが1－2で惜敗、大谷は3打数無安打1四球に終わった。相手先発ダルビッシュ有投手が、6回1安打1失点の快投で今季3勝目を挙げた。

■同率首位で再び並ぶ

ドジャース1点ビハインドで迎えた9回表の第4打席。無死走者なしで大谷は、相手抑えロベルト・スアレス投手の3球目を強振。角度35度、速度108.5マイル（約174.6キロ）で高々と舞い上がった打球は、中堅のフェンス際アンツーカーまで届く大飛球に。

打った瞬間、スタンドインかと思われたが惜しくも本塁打とはならず。続くムーキー・ベッツ内野手が中前打、フレディ・フリーマン内野手が右翼線への二塁打で一、三塁と好機を広げるも、テオスカー・ヘルナンデス外野手が空振り三振で試合終了。

試合はドジャースが1－2で敗戦。パドレスにナ・リーグ西地区同率首位に並ばれた。この日の大谷は、3打数無安打1四球。連続試合安打は5でストップしている。