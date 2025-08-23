3度目頂点ならずも…最後まで貫いた感謝の心

第107回全国高校野球選手権は23日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で決勝戦を行い、日大三（西東京）は沖縄尚学（沖縄）に1-3で敗れ、14年ぶり3度目の優勝はできなかった。ただ敗戦直後、ナインがグラウンドで見せた前代未聞の行動に、ファンから「昼からおじさん泣かせんなよ」「最高すぎる」と賛辞が殺到している。

日大三は2点を追う9回、1死から四球と敵失で走者一、三塁の好機を作ったものの、最後は代打の永野翔成（3年）が遊ゴロ併殺に終わり万事休す。ナインは整列で沖縄尚学のナインと抱き合い、エールを送るところまでは笑顔だったが、その後感情がこみ上げたのか、号泣する選手も目立った。

その後は一塁側のアルプス席前に立ち、自校応援団に頭を下げた。異例の行動に出たのはここからだ。三塁側の沖縄尚学のアルプス席にも一礼すると、スタンドからは大歓声。さらにネット裏に向けても頭を下げ、応援に感謝した。この行動にはX上のファンからも賛辞が殺到した。

「試合後の挨拶は全方位に一礼」

「胸を張って準優勝を誇ってほしい」

「全方向に挨拶する日大三高最高すぎるよ！」

「負けても 礼儀正しく 相手を称賛、スタンド全てに挨拶 私たちの誇りです」

「挨拶するのを見て思わず昨夜飲んだビールが全部目から溢れ出してしまった」

「日大三高が負けても甲子園全員に挨拶してて泣いた」

「最後に相手応援団とバックネット方向にも挨拶してたのグッときた」

「日大三高悔しい中で四方全部に挨拶すんのやばい 昼からおじさん泣かせんなよ」

その後は崩れ落ち、立てなくなる選手もいたものの、グラウンドでの沖縄尚学のインタビューには整列して耳を傾けた。これにも「とても礼儀正しいチーム」との賛辞が並んだ。



（THE ANSWER編集部）