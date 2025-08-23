◇ナ・リーグ パドレス2―1ドジャース（2025年8月22日 サンディエゴ）

パドレスのダルビッシュ有投手（39）が22日（日本時間23日）、本拠でのドジャース戦に先発。6回74球を投げ、1安打1失点、5奪三振で3勝目を挙げた。好投でチームを4連勝に導き、同率首位浮上に貢献した。

ダルビッシュ自慢の多彩な変化球でドジャース打線を翻弄した。初回、先頭・大谷を一ゴロに打ち取ると、ベッツを遊ゴロ、スミスを見逃し三振と抜群の立ち上がり。

3回1死からフリーランドに甘く入ったスライダーを狙われ、右翼ポール際へ先制ソロを被弾も動じない。続くケネディを死球で出したが、大谷を右直、ベッツを三ゴロに打ち取り最少失点で切り抜けた。

4回以降も許した走者は6回1死から大谷に与えた四球による1人だけ。首位攻防初戦でベテラン右腕が相手打線をソロ1本によるわずか1安打に抑え込んだ。

大谷との対戦は一ゴロ、右直、四球で2打数無安打に封じた。

チームは0―1の4回に先頭・タティスが四球を選んで出塁すると、続くアラエスの犠打で1死二塁とし、チームリーダー・マチャドの中前適時打で同点に。なおも1死一、三塁からボガーツの中犠飛で勝ち越しに成功した。

2―1の7回からはダルビッシュの後を継いだ救援陣が無失点でつなぎ、接戦をものにして4連勝。9回は守護神・スアレスが2死一、三塁とピンチを招いたが、最後はT・ヘルナンデスを空振り三振に仕留めて逃げ切り、4万4864人が詰めかけた本拠ファンは総立ちで大興奮した。ナ・リーグ西地区首位ドジャースと1ゲーム差で迎えた首位攻防初戦を制し、同率首位に浮上した。