◇MLB パドレス 2-1 ドジャース(日本時間23日、ペトコ・パーク)

ナ・リーグ西地区で首位に立つドジャース。1ゲーム差に迫る2位パドレスとの今季最終カードである3連戦初戦に挑み、1点差で敗れ、再び同率首位に並ばれました。

対するパドレスの先発はダルビッシュ有投手。2回まで三者凡退と押さえ込まれます。しかし3回、1アウトランナーなしの場面で打席に向かったアレックス・フリーランド選手に自身メジャー初の本塁打が生まれ、ドジャースが先制に成功しました。フリーランド選手は7月30日にメジャー初昇格を果たした期待のルーキー選手。この日待望の一発を放ちました。

しかし4回、ドジャースの先発ブレイク・スネル投手が1アウト2塁のピンチを招き、マニー・マチャド選手の同点タイムリーを浴びます。さらに続く1アウト1、3塁のピンチでは、ザンダー・ボガーツ選手の犠牲フライを浴び、パドレスへ逆転を許しました。

以降も両チーム追加点なく迎えた9回表。ドジャースは2アウト1、3塁と好機をつかむも、あと1本が出ず、1点差で敗れました。

大谷選手は日本時間21日の試合に二刀流出場するも、死球を浴び、前日22日の試合を欠場。2試合ぶりの試合を「1番・DH」で迎えるも、結果は3打数無安打1四球でした。9回の先頭で迎えた第4打席ではモーニングトラックまで飛ぶ大飛球を放つも、スタンドまではあとわずか届かず。ダルビッシュ有投手は6回を投げわずか被安打1本の好投で、今季3勝目をあげています。