「コーデ考えるの苦手」→【大人のハニーズ】で解決！ ガバッと着るだけ♡「上品ワンピ」

毎日のコーデ組みに頭を悩ませている大人女性には、1枚でスタイリングが完成するワンピースがおすすめ。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、上品なデザインや色味のワンピースをピックアップ。オンにもオフにも使いやすいワンピースは、コーデに悩んだときの頼りになるはず。

異素材使いでサマ見え！ ドッキングワンピ

【GLACIER lusso】「ドッキングワンピース」\3,480（税込・セール価格）

シンプルなTシャツとティアードスカートがドッキングされたワンピース。歩くたびティアードが軽やかに揺れて、女性らしい雰囲気を演出してくれるかも。ウエストをリボンでキュッと絞ることで、メリハリのあるシルエットに。

総花柄のワンピースで上品 & 華やかに

【GLACIER lusso】「花柄マオカラーワンピース」\3,980（税込・セール価格）

1枚で主役級の華やかさがある花柄のワンピースは、コーデに困ったときの救世主になりそう。上品な小花柄で甘さ控えめに着られるので、大人世代もトライしやすいはず。フロントのタックやドレープ感のある素材が、フェミニンなムードを演出。カーディガンやジャケットとも合わせやすく、ロングシーズン活躍する予感です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M