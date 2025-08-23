◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１５日 ▽決勝 沖縄尚学３―１日大三（２３日・甲子園）

沖縄尚学（沖縄）が夏の甲子園初優勝を果たした。沖縄県勢の夏優勝は２０１０年の興南以来、１５年ぶり。同校の卒業生で、巨人のリチャード内野手はインスタグラムを更新し「ナイスゲームでした！！」と母校Ｖを喜んだ。

１５年ぶりの快挙に大興奮。「ナイスゲームでした！！すごく嬉しいですね！！」と感激し、「もう両チーム勝ち！！」と日大三の頑張りもたたえた。

球団を通じても祝福のコメントを発表。「初優勝おめでとうございます！沖縄よりも暑い夏、本当にお疲れ様でした。決勝戦の８回、追加点が入った時の比嘉監督の『野球は何があるかわからない』と言わんばかりの揺るぎない表情を見て、このままいけばチームも大丈夫だと思いました」と勝負どころを思い返し「皆さんのプレーに沢山（たくさん）の勇気と感動をもらいました。ここまで来られたこと、支えてくれた人達への感謝の気持ちを忘れずに、次のステージでも沖尚魂で頑張って下さい」と後輩達へエールを送った。

リチャードは沖縄尚学時代、甲子園出場はかなわなかったが、高校通算２５本塁打と活躍。ソフトバンクを経て今年５月に巨人に移籍した。