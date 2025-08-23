乃木坂46賀喜遥香、おしゃれなラップナンバー「ってかさ」をおすすめ「たくさんの方に届いたらいいな」

8月21日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46・賀喜遥香が、7月30日に発売された39thシングル『Same numbers』のTYPE-Dに収録の楽曲「ってかさ」について語った。

【関連】乃木坂46賀喜遥香、CMで共演した稲垣吾郎の“スター”な姿に感激「1発オッケーなんですよ」

番組内で賀喜は、「ってかさ」の参加メンバーは、自身、遠藤さくら、小川彩、川崎桜、林瑠奈、弓木奈於の6人だと紹介すると、「ラップユニット曲ですね。ラップなんですよ」「小川彩ちゃんと川崎桜ちゃんと林瑠奈ちゃんがラップ担当みたいな感じで、あとの3人は歌なのかな？っていう構成で歌わせていただいてて」と切り出した。

また、「私たち歌パート組はセリフのパートがあって、そこがちょっとレコーディングの時難しかったんですよね」「どういう感じで録ろっかみたいな話になったりして、そこも注目して聴いていただきたいです」と注目ポイントを明かした。

続けて、「MVも最近なんですよね、撮ったの。7月中旬とかに撮って」「めっちゃ暑くて、半長袖みたいの着てたり、ニット帽とか被ってるんですけどめっちゃ暑くて。汗だくで撮ってたけど、MV見たらあんまわかんなかった」「ちょっとカフェで雑談してるふうに撮るのも、みんなで話しながら撮るのも楽しかったですし」とMV撮影についても振り返った。

そして、「今までの乃木坂にない感じというか、おしゃれな感じなので、たくさんの方にぜひ見ていただきたいな、なんて思ったりしてますね」「私も大好きな曲ですし、みんなのね、想いの詰まった楽曲なので、たくさんの方に届いたらいいなと思います」と語っていた。

※川崎桜の「崎」は立つ崎