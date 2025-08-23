「体とメンタルのギャップ激しい」“飲酒運転の恐怖”を実体験…自動車学校ベテラン指導員が免許取り消しレベルの数値で運転に挑戦　福岡・小郡市

福岡県の自動車学校で、飲酒運転の危険性を体感する取り組みが行われた。ベテラン指導員が実際にアルコールを摂取して運転。結果、慣れているコースにも関わらず、障害物に接触した。指導員は「身体とメンタルのギャップがあった」と平常時との感覚の違いについて指摘する。

ベテラン指導員でも“接触”飲酒状態の恐怖

福岡・小郡市の自動車学校で「飲酒運転の怖さ」を知ってもらうための体験会が行われた。

この体験会は指導歴30年のベテラン指導員が、事前に約2時間の飲酒をした状態で行われた。吐いた息のアルコール濃度を、免許取り消しレベルの数値まで上げて運転する形だ。

運転前に飲酒した状態で運転することについての恐怖を聞くと、「いやもう…普通じゃないですもんね」と苦笑いだった。

指導員はまず、「スラローム」に挑戦した。

しかし、ベテラン指導員は「いやいやいや…きついって！」と話しながら、パイロンに接触してしまっていた。

続いて、直線からのコーナリングに挑戦したが、今度は内側のパイロンをなぎ倒すと、センターラインをはみ出す勢いで走っていた。

飲酒運転の恐怖を体験したベテラン指導員は「ホームのコースなので全然いけると正直思っていた。でも、身体的な部分とメンタル的な部分のギャップが激しかった」と語る。

飲酒運転による“悲惨な事故”後絶たず

警察庁によると、飲酒運転による交通事故は減少傾向であるもの、依然として悲惨な事故が後を絶たない。

小郡警察署交通課長の永島聡警部は「飲酒運転の撲滅機運を高めるとともに、検挙についても徹底的に行っていって、広報と検挙の両輪で飲酒運転を撲滅したい」と語った。

（「イット！」 8月19日放送より）