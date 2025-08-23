◆米マイナーリーグ バファロー４―７スクラントン（２２日、米ニューヨーク州バファロー＝ソーレンフィールド）

ヤンキース傘下３Ａスクラントンの前田健太投手が２２日（日本時間２３日）、ブルージェイズ傘下３Ａバファロー戦に先発登板。５回０／３を３安打２失点で３Ａ４勝目（５敗）、ヤンキース移籍後初勝利を挙げた。防御率は５・４０。

２回、先頭打者を歩かせ５番バレンズエラにスプリットを中越え２ランを浴びたが、その後はスライダー、スプリット、スイーパーで後続３者三振に仕留めるなど変化球をまじえて若手選手がそろう相手打線を手玉にとった。

ただし、この日は４四球。６回先頭のシュレックに１０球粘られ四球を出したところで交代となった。９６球中ストライクは５４球とストライク率が５６・２％と制球力が持ち味の前田にしては低かった。

今季の前田は２年契約最終年だったタイガースで開幕を迎えたが、７試合で０勝０敗、防御率７・８８と結果を残せずＤＦＡ（事実上の戦力外通告）となり、５月にカブスとマイナー契約を結んだ。

だが、３勝４敗、防御率５・９７の成績でメジャー昇格出来ず、オプトアウトの権利を行使して現地今月２日にカブス傘下３Ａアイオワを退団。４日にヤンキースとマイナー契約を結んだ。