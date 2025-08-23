◆女子プロゴルフツアー ＣＡＴレディース 第２日（２３日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

第２ラウンドが進行しており、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。

８位で出た佐藤心結（みゆ、ニトリ）が前半で４つ伸ばし、ともに９アンダーで単独首位に浮上。１７位で出た１９歳ルーキーの徳永歩（センコーグループホールディングス）が１２番までに５つ伸ばし、８アンダーの２位に浮上している。

首位で出た桜井心那（ニトリ）は前半イーブンパーで７アンダー３位。菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）、工藤遥加（加賀電子）、木戸愛（日本ケアサプライ）、藤田かれん（ライク）、入谷響（加賀電子）、鈴木愛（セールスフォース）が６アンダーの４位につけている。

メルセデスポイントランク１位の佐久間朱莉（大東建託）は３アンダー１８位、昨年覇者の川崎春花（村田製作所）は１オーバーの５１位、前週のＮＥＣ軽井沢７２で優勝した柏原明日架（富士通）は５オーバーの８２位でプレーを続けている。

また、１９年大会覇者で今季レギュラーツアー初出場の浅井咲希（小杉ＣＣ）は前半に４つ落とし、１１オーバーの１０３位で後半に入った。