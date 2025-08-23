日本代表MF鎌田大地、プレミアリーグ第2節も欠場ながら復帰近づく…クリスタル・パレス監督が状態説明

プレミアリーグのクリスタル・パレスで2年目を迎えた日本代表MF鎌田大地。

昨季は新天地への適応に苦しんだものの、最終的には伝統のFAカップ優勝を果たした。

その鎌田は、10日に行われたリヴァプールとのFAコミュニティシールドで膝を負傷。17日のプレミアリーグ開幕戦、22日のUEFAカンファレンスリーグ予選も欠場した。

24日にはノッティンガム・フォレストとのプレミアリーグ第2節が控えているが、鎌田はこの試合も欠場するようだ。

クラブ公式によれば、パレスのオリヴァー・グラスナー監督がこう説明したという。

「鎌田大地が通常のトーニングの一部に参加したのはポジティブなことだ。日曜は無理だと思うが、木曜はありえる」

パレスは、28日にUEFAカンファレンスリーグ予選でノルウェーのフレドリクスタとの2ndレグを戦う。

鎌田は日曜のフォレスト戦には間に合わないものの、フレドリクスタ戦には出場できるかもしれないとのこと。

なお、パレスは格下のフレドリクスタ相手に1stレグは1-0で勝利。2試合合計スコアで勝ち抜ければ、本戦出場が決まる。