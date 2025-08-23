第107回全国高校野球選手権大会は23日、日大三（西東京）と沖縄尚学の顔合わせで決勝が行われ、沖縄尚学が優勝した。春は2度の優勝経験があるものの夏は11回目の出場で初めての頂点。沖縄ゆかりの芸能人からも祝福の声が相次いだ。

沖縄県那覇市出身の「ガレッジセール」川田広樹は自身のXで「やった〜！！！！！沖尚、優勝おめでとう！！たくさんの喜びと感動をありがとう！！ グソーの先人達も、でぇーじ喜んでるはず」とした上で「日大三高の皆さん、ありがとうございました！！今日は飲むぞ〜！！」と意気込んだ。

沖縄県那覇市出身の女優・二階堂ふみは、試合終了直後、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。拍手の絵文字を5つ投稿し喜びを表した。

ともに那覇出身のお笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢は自身のXで動画を投稿。相方・内間政成とともに「沖縄尚学の皆さん、感動しました！ありがとうございます！」「最高！震えがとまらないです」と祝福した。

同校OGの医師でタレントの友利新は自身のXを更新。「やったー！沖縄尚学優勝おめでとう」と記した。