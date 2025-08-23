FANTASTICS中島颯太へのサプライズ失敗 まさかの暴露に会場ざわつく
【モデルプレス＝2025/08/23】FANTASTICSの中島颯太が23日、都内にて行われた書籍「中島颯太の“なるようになった。”“ええようになった。” COMPLETE BOOK」発売記念イベントを開催。囲み取材に応じ、バースデーケーキが登場した。
【写真】中島颯太、妹との貴重2ショット
雑誌『JUNON』（主婦と生活社）内の連載「“なるようになった。”“ええようになった。”」が2025年9月号（2025年7月22日発売）にて、4年の連載に幕を閉じた。同書籍では、さまざまなテーマで撮影に挑んだ全45回分の連載とアザーカットを1冊にまとめ、表紙と巻末は、地元・大阪で新規撮りおろしを実施。最新のインタビューも収録されている。
書籍は中島の26歳の誕生日・8月18日に発売。イベント開始前にはスタッフから報道陣に向け、中島へ誕生日の話題を振った際にバースデーケーキを出すというサプライズがあると説明があったが、いざ誕生日の話題となると、中島自身が「打ち合わせではこのへんにケーキが出てくるって…」と切り出し、会場はざわめき。
中島は事前に聞いてしまっていたようで、「あんまりそのサプライズ前に『26歳の話したくらいでケーキ出します』って（言わない）」とスタッフへツッコミつつ、「（打ち合わせで聞いていたことを）言っちゃいます（笑）」とまさかの暴露で報道陣を笑わせた。
また連載をやってきた4年間を「本当に自分の好きなこととか、写真も好きですし、いろいろ音楽も好きですし…っていうものを形にして、誰かのパワーになったっていうのを感じた」と振り返ったうえで、「26歳は全ての好きなことがパワーになって、力になって、誰かを幸せにできるような表現者に改めてなりたいなと思うので、気合い入れてこの1年間も楽しみたいなと思います」と26歳の目標を語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中島颯太、妹との貴重2ショット
◆中島颯太、4年の連載を書籍化
雑誌『JUNON』（主婦と生活社）内の連載「“なるようになった。”“ええようになった。”」が2025年9月号（2025年7月22日発売）にて、4年の連載に幕を閉じた。同書籍では、さまざまなテーマで撮影に挑んだ全45回分の連載とアザーカットを1冊にまとめ、表紙と巻末は、地元・大阪で新規撮りおろしを実施。最新のインタビューも収録されている。
◆中島颯太、サプライズ前にまさかの発言
書籍は中島の26歳の誕生日・8月18日に発売。イベント開始前にはスタッフから報道陣に向け、中島へ誕生日の話題を振った際にバースデーケーキを出すというサプライズがあると説明があったが、いざ誕生日の話題となると、中島自身が「打ち合わせではこのへんにケーキが出てくるって…」と切り出し、会場はざわめき。
中島は事前に聞いてしまっていたようで、「あんまりそのサプライズ前に『26歳の話したくらいでケーキ出します』って（言わない）」とスタッフへツッコミつつ、「（打ち合わせで聞いていたことを）言っちゃいます（笑）」とまさかの暴露で報道陣を笑わせた。
◆中島颯太「誰かを幸せにできるような表現者に」
また連載をやってきた4年間を「本当に自分の好きなこととか、写真も好きですし、いろいろ音楽も好きですし…っていうものを形にして、誰かのパワーになったっていうのを感じた」と振り返ったうえで、「26歳は全ての好きなことがパワーになって、力になって、誰かを幸せにできるような表現者に改めてなりたいなと思うので、気合い入れてこの1年間も楽しみたいなと思います」と26歳の目標を語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】