¹âÃÏÍ¥¸ã¡¡¸åÇÚ¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÇº¤ßÌÀ¤«¤¹¡Ö²¶¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¡×¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¤¬£²£³ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ£ËÜÈþµ®¡¢¾±»ÊÃÒ½ÕÉ×ºÊ¤Ë¸åÇÚ¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÃÏ¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤ò¤´ÈÓ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤¬¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö²¶¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ£ËÜ¤â¸åÇÚ¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸åÇÚ¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¾±»Ê¤ËÁêÃÌ¡£¾±»Ê¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¹Í¤¨¤º¡¢Í¶¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡£ÀäÂÐ¸åÇÚ¤«¤é¤ÏÍ¶¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë´ò¤·¤¤¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾±»Ê¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²¶¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸åÇÚ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£