神戸市中央区のマンションで２０日夜、住人の会社員片山恵さん（２４）が刺殺された事件で、殺人容疑で逮捕された会社員谷本将志容疑者（３５）（東京都新宿区）が事件直後に新神戸駅から新幹線で東京方面に移動していたことが兵庫県警への取材でわかった。

谷本容疑者は以前に神戸市に住んでいたことがあり、県警は片山さんが狙われた経緯を詳しく調べる。

県警は２３日未明に記者会見し、２２日に逮捕したことを明らかにした。発表では、谷本容疑者は２０日午後７時２２分頃、神戸市中央区磯辺通のマンションのエレベーター内で、片山さんの胸などをナイフで複数回刺して殺害した疑い。調べに「殺意を持っていたかわからないが、ナイフで腹部のあたりを１回か２回くらい刺したことに間違いありません」と供述しているという。

県警は傷が肺にまで達していたことから、殺意があったとみている。谷本容疑者は事件から１時間以内に現場の北約１・８キロにある新神戸駅から新幹線に乗り、東京方面に向かったという。

捜査関係者によると、片山さんは２０日午後６時半頃に神戸市内の勤務先を退勤した後、帰宅するまでの間、谷本容疑者とみられる男に後をつけられていた様子が防犯カメラに映っていた。同７時２１分には、片山さんがマンションのオートロックの扉から入るのに続き、男が侵入する様子が１階出入り口にある防犯カメラに記録されていた。

同２２分、男がエレベーター内で刃物を持ち、片山さんを羽交い締めにしている様子を１階にいた住人がモニター画面で目撃し、１１０番。同２５分頃には、男が建物を出て新神戸駅がある北の方向に逃走していた。

県警によると、現場の遺留物や各地の防犯カメラ映像などを詳しく調べた結果、２１日に谷本容疑者の関与が浮上。足取りを調べると、２２日午前にＪＲ青梅線の奥多摩駅の改札を出ていたことが防犯カメラ映像で確認された。

県警は殺人容疑で逮捕状を取得して全国に指名手配した。同日夕、警視庁の捜査員が東京都奥多摩町の山あいの道を谷本容疑者が１人で歩いているのを発見。抵抗されたが、身柄を確保して殺人容疑で逮捕した。近くに住む男性（８５）は「見知らぬ男が１人で歩いていると思ったら、警察官に囲まれて取り押さえられた。神戸の事件の容疑者が山奥までなぜ来たのだろうか」と驚いた様子で話した。

谷本容疑者は都内の運送会社で働いていた。県警によると、独身とみられ、２３日の会見では、片山さんとの面識について「現時点では把握していない。今後の捜査で明らかにする」とした。片山さんからのストーカーやＤＶ被害などの相談歴は確認されていないという。

勤務先の社長「信頼していたのに裏切られた」

谷本容疑者は、２０２３年から東京都新宿区の運送会社に勤務していた。

運送会社の男性社長（５５）によると、谷本容疑者は神戸市の建設会社で働いていたが、その後上京。運送会社の採用面接を受け、上京の理由について「悪い友だちと人間関係を切るため」と説明していた。社員寮に住み込みで働くようになり、これまで悩みや感情をあらわにすることはなかったという。

男性社長は「勤務態度はまじめで礼儀正しく、仕事熱心だった」と振り返る。

谷本容疑者は今月１７〜２１日に休暇を取得しており、２２日は朝から出社してこなかった。男性社長は同日夜、ニュースを見て事件を知った。「信頼していたのに裏切られた気持ちしかなく、片山さんには申し訳ない。（谷本容疑者には）直接会ってどなりつけたい」と話していた。