¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¡×¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¤¬£²£³ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¹âÃÏ¤ËÆ£ËÜÈþµ®¤¬¡ÖÎÁÍýºî¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤«¤Ï²È¤ËÍè¤Æ¡Ä¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¹âÃÏ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë·ù¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È·éÊÊ¾É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¾²¤ÇÊ¿µ¤¤Ç¿²¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢³Ú²°¤Î¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê±ø¤¤ÅÛ¤éÆþ¤ì¤¿¤¯¤Í¤¨¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥µ¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ÈÆþ¤Ã¤¿¤é¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤È¤«¾¡¼ê¤Ë»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÅÛ¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÛ¤ÏÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈµñÈÝÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤«¤é¡ÖÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿»þ¡¢²È¤Ë¸Æ¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¹âÃÏ¤Ï¡Ö·ù¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤Î¿ÆÍ§¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÍ£°ì¡£°ì½ï¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é²È¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£