2025年9月-10月に黒柳徹子のライフワーク公演『ハロルドとモード』が東京・EX THEATER ROPPONGIおよび大阪・森ノ宮ピロティホールにて上演される。

本作は、1971年にアメリカで公開された映画『ハロルドとモード』を原作とし、2020年より黒柳徹子のライフワークとして舞台化されてきた作品。今回の公演で6度目の上演となる。

本作は、《生》を全身で肯定する79歳の女性・モードと、《死》に執着する19歳の少年・ハロルドという真逆のふたりが出会い、孤独と皮肉に満ちた青年が心の奥に眠る希望を見つけていく物語。〈命はやがて終わる。だからこそ、生きることはこんなにも愛おしい〉。そんなメッセージを、ユーモアと詩情を交えて繊細に描き出す珠玉のヒューマンドラマだ。



今回6度目のモード役を務めるのは、もちろん黒柳徹子。そして、2025年版のハロルド役を務めるのは、Travis Japanの七五三掛龍也。

2020年の初演生田斗真をはじめ、藤井流星（2021／WEST.）、佐藤勝利（2022／timelesz）、向井康二（2023／Snow Man）、松島聡（2024／timelesz）と続いたハロルドの系譜を継ぐ、新たな担い手となる。

共演には、森迫永依、前野朋哉、松尾貴史、和久井映見といった実力派俳優が集結。演出は、2020年の初演から本作に携わるG2が担当する。

今回の上演にあたり、モード役の黒柳徹子は

「喜劇がお好きな皆さまへ 皆さま、こんにちは。今年も朗読劇『ハロルドとモード』をやらせていただきます。

今年のハロルドはTravis Japanの七五三掛龍也さんです。今年も魅力的な顔ぶれがご出演くださいます。（中略） 朗読劇は6年目を迎えました。装置がなく、動きもありませんが、皆さまは、たくさんのことを感じ取ってくださいます。その間、たくさんの感想をお聞かせいただきましたが、皆さまの想像豊かさに、毎年毎年感動しています。（中略） 私が『ハロルドとモード』の舞台を最初に見たのは1977年。モードを演じたのは、フランスの名優、ジャン＝ルイ・バローの奥さん、マドレーヌ・ルノーでした。その後、文学座の先輩でもあった長岡輝子さんの舞台も見ました。笑いと涙が交錯して、とても印象的で、その時から、いつか、私もモードの役を、と思っていました。私は、いまでも涙が止まらなかった若い頃をなつかしく思い出します。」

とコメント。ハロルド役を務める七五三掛龍也は、

「「ハロルドとモード」への出演が決まり、とても嬉しいですし、それと同時に緊張もしています！ ハロルド役は、これまでたくさんの事務所の方々が演じられてきました。今回、僕にバトンタッチをしていただくことになり、身が引き締まる思いです！決まったことをTravis Japanのメンバーに話したのですがとても喜んでくれました。 黒柳徹子さんは、芸能界の大先輩であり、小さい頃から拝見していた存在なので、このような形でご一緒させていただけてとても嬉しく思います。 徹子さんが長年、大切に演じてこられたモードとの関係を築いていけるように努力を重ねたいです。 ハロルド役を演じるのは、自分にとって大きな挑戦だと感じています。ハロルドは愛に飢え、どこか子供らしい純粋さを持っている青年です。 その不器用さと繊細さを大切にして、彼がモードと出会って少しづつ変わっていく心の動きを丁寧に表現したいなと思っています。 ハロルドが、少しづつ心を開き、愛を知っていく過程をみなさんに見守って頂けたら嬉しいです！皆さんの心に残る作品になるよう、そして事務所の方々がバトンタッチしてくださったこの役を全力で演じます！ぜひ、足を運んでいただけたら嬉しいです！よろしくお願いします！」

とコメントを寄せている。