Number_i のメンバー平野紫耀さんが自身のインスタグラムを更新し、新曲「未確認領域」のミュージックビデオ撮影時のオフショットを公開しました。

平野さんは「未確認領域」という一言のみのメッセージと共に、7枚のオフショット写真を投稿しています。最初の写真は、平野さんがピンクのビビッドな柄の衣装に、ピンクのバイザー、カラフルなビーズの飾りを身につけたショット。









続いて、色とりどりの風船が作り出すトンネル状の空間が映し出されていて、新曲のポップでカラフルな世界観を感じさせる内容となっています。









その風船トンネルの中で自撮りをする平野さんの楽しげな表情も見ることができます。









また別のカットでは、メンバー3人がピンクの衣装に身を包み、ユニークなポーズでカメラに向かって写っている様子も。









さらに、メンバー3人が、屋外の緑豊かな自然を背景に、白い円形のテーブルを囲み、ケーキやブドウ、キャンドル、花などが美しく飾られたセットで和やかにポーズを決めている写真もあり、メンバーの和気あいあいとした撮影が行われた雰囲気がうかがえます。









公開されたオフショット画像の投稿にファンからは「ピンク似合い過ぎです 可愛すぎです」「紫耀くん作ったビーズよく見える 最高だよー まねして作りたい」「最高 可愛すぎる世界観」「たくさんのショットありがとう ぜーんぶ好き」といった反響が寄せられています。









