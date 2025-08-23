農林水産省によると、令和6年の基幹的農業従事者の平均年齢は69.2歳で、高齢化が進行しています。そのようななか、ジャーナリストの山口亮子さんは「すでに始まっている『大量離農』により、農業地図が大きく塗り替わろうとしている」と話します。そこで今回は、山口さんの著書『農業ビジネス』から、農業現場の実情と最新事例を一部ご紹介します。

【書影】テクノロジーによって進化を続ける巨大市場・農業の「いま」と「これから」を伝える！山口亮子『農業ビジネス』

* * * * * * *

クリスマスケーキの高騰と地球温暖化の関係

ここ数年、高温による生育不良や品質の低下などの話をよく耳にします。気象庁の統計によると、日本の年平均気温は１９９０年代以降、高温となる年が頻出。長期的にみると１００年当たり約１.19度の割合で上昇する試算になっており、温暖化は確実に進行しています。

さらに、ゲリラ豪雨や猛暑日の増加、冷夏や晩秋の高温など、異常気象による農業生産へのリスクも上昇しています。そんな状況下、農業現場ではどんな影響が現れているのでしょうか。

一口に温暖化といっても、年によって春が暑くなったり、夏が暑かったりと、影響は年によって“変動”が大きいです。

なかでも一番影響が出るのが夏の暑い年。作物の生育不良、着色不良、畜産なら牛の乳量の低下や、肥育・繁殖成績の低下といったさまざまな悪影響が出ます。

農業は気温が１度上がっても影響が出る非常に敏感な分野です。農業への影響は世界的にみると、気温の上昇以上に干ばつといった降水量の変化によるものが大きいのです。しかし、日本はむしろ気温上昇による影響が大きいとみられています。

高温障害の代表的な例

高温障害の代表的なものを紹介すると、まず水稲では出穂期から２週間ほどの気温が高いと粒が白濁し、炊くと糊状になる「白未熟粒」が発生します。出穂直後に高温と乾燥した状態になると、粒が割れる「胴割米」も生じてしまいます。

果樹の場合は、果実の着色が進む時期に平均気温が高いと、色が悪くなります。緑色の葉緑素を消失するには低温が必要で、かつアントシアンやカロテノイドといった果実を色づける色素は、高温で合成が妨げられるからです。加えて、直射日光を強く浴びるなど１日でも果実が高温の状態に置かれると、黄色や茶色に変色してしまう日焼けが起こります。

畜産の場合、家畜は夏場に餌を食べる量が減りますが、高温だとそれがより顕著になります。乳量が低下したり、ニワトリが卵を産まなくなったり、肥育（肥え太る）速度が落ちたりします。人間と同じで熱中症にもかかり、ひどい場合は死に至ることもあるのです。

野菜では、秋に気温が高いと生育が前倒しになり、冬に収穫するはずのものが早まってしまいます。秋に価格が大暴落し、その反動で品薄になる冬に価格が高騰するという状況が、最近繰り返されるようになっています。

病害虫にも温暖化で変化が生じ、水稲では高温下で発生しやすい紋枯病（病斑が現れ株が倒伏しやすくなる）が増えたり、害虫ならより南に生息していた種が北上したりしています。そんな状況が各地で頻発しているのです。

デコレーションに欠かせないイチゴ

こうした温暖化の影響を２年連続で強く受けているのが、クリスマスケーキ。

２０２４年のその価格は、信用調査会社の帝国データバンクによると、23年に比べて３.４％の値上げになりました。



（写真提供：Photo AC）

特にクリスマスシーズンを前に値上がりしたのが、デコレーションに欠かせないイチゴです。イチゴは秋以降も続いた猛暑が影響して、供給が不足気味でした。

需要はクリスマスシーズンに最も高まり、価格も上がるので、農家はこの時期に出荷できるよう調整するのですが、温暖化で狙った時期に出荷できなくなっています。23年も同じことが起きました。

果物の未来

実のところ、24年の秋以降、果物は軒並み値上げとなっていました。いまや、果物はかつてのように手軽に楽しめるものではなくなりつつあり、冬場にこたつでミカンを楽しむことも価格上昇のため難しくなりかねません。私たちが味わえる果物の未来はどうなってしまうのでしょうか。

果物は、収穫の秋に流通量が減って、価格が上がる――。23年からすでにあったこの流れが24年、輪をかけて進みました。少なくないスーパーで、同年の秋以降、果物売り場が歯の抜けたような、スカスカした状態になってしまったのです。

スーパーの売り場で「訳あり」と書かれた果物が多かったのも、24年の特徴でした。柿の実の日焼けや、猛暑によるリンゴの着色不良などを知らせるポップが目につきました。今はまだ珍しく感じるこうした対応も、温暖化が進むにつれてありふれた光景になるかもしれません。

※本稿は、『農業ビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。