ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「自転車などが燃えている」 平塚の資材置き場で火事、けが人なし 「自転車などが燃えている」 平塚の資材置き場で火事、けが人なし 「自転車などが燃えている」 平塚の資材置き場で火事、けが人なし 2025年8月23日 12時50分 カナロコ by 神奈川新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 資材置き場から出火し、消火活動にあたる消防隊＝２３日午前１１時２０分ごろ、平塚市土屋 ２３日午前１１時５分ごろ、平塚市土屋の資材置き場で「自転車などが燃えている」と近隣住民から１１０番通報があった。ドラム缶などの廃材が燃え、けが人はいなかった。 平塚署が出火原因を調べている。