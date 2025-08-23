資材置き場から出火し、消火活動にあたる消防隊＝２３日午前１１時２０分ごろ、平塚市土屋

２３日午前１１時５分ごろ、平塚市土屋の資材置き場で「自転車などが燃えている」と近隣住民から１１０番通報があった。ドラム缶などの廃材が燃え、けが人はいなかった。

平塚署が出火原因を調べている。