父親の脳の変化

出産する側の親は、妊娠・出産、急激なホルモンの変化、新生児の命を左右する授乳と世話、そしてそれらに付随する社会的期待に、選択の余地がないと感じがちだ。一方、出産しない側にとって、親になることはより意識的な選択だ。だが、これも生物学的レベルで大きな変化をもたらす選択だ。

人間の父親による育児が、いつどのように始まったかは実のところよくわかっていない。哺乳類では、父性は様々な過程を経て何度も進化してきた。人類の祖先ではおそらくつがいの絆（ペアボンディング）、つまり長期的な交配の発達と共に生まれたのだろう。

ただ、父親による育児が普遍的でないことが問題を複雑にしている。専門的には「義務的ではなく任意的」とされ、父親は常に存在するわけではなく、状況次第であることが多い。古今を問わず父親の関与度は物理的な距離、資源、夫婦の関係性、他に育児に関わる者がいるかいないかなどに左右されてきた。

サラ・ブラファー・ハーディは「男性による子育ては、わずかだったり多かったり、全くなかったりする」と述べている。人間の子作りと子育てのパターンは非常に多様なのだ。しかし、父親には、妊婦や赤ちゃんと一緒に過ごすことで、生理学的な変化が起こる。「私にとってこれは、男性による育児が長い間、人間の適応に不可欠だったことを意味しています」と彼女は言う。

父親としての育児の準備を「整える」

２０００年に発表された研究では、34組のカップルのプロラクチンとコルチゾールの血中濃度を少なくとも以下の４つの時期に分析した。妊娠中期、出産直前、出産後数日、数ヶ月後。

女性のエストラジオールと男性のテストステロンも測り、その結果、男性も女性も平均して似たようなパターンを示すことがわかった。

男女とも出産が近づくにつれてプロラクチンとコルチゾールが増加し、出産後数週間でエストラジオールまたはテストステロンが減少した。

母親のホルモンの変化が、心身共に親になる準備を整える重要なメカニズムであることは当然に思うだろう。しかしホルモンの変化は、父親にも同様の効果をもたらし、父親としての育児の準備を「整える」のだとこの研究は示唆している。

異性カップル、同性カップルの調査

子育てを主に担当する父親と母親で、扁桃体の活性に類似が見られる。イスラエルのルース・フェルドマン、エヤル・アブラハムらは、異性カップルと同性カップルで脳の反応、オキシトシン、育児行動に関する調査を行った。

41組の異性愛者の生物学的な親（女性が主に育児をしている男女カップル）と代理母出産で子供を得た48組の同性愛者の父親（半数は子供と生物学的な血縁関係があり、全員が主に育児をしている）の自宅を研究者が訪問し、オキシトシンを測定するため唾液サンプルを収集し、「自然な状態」での親子のやり取りをビデオ撮影した。その後、親の脳をｆＭＲＩでスキャンし、撮影された被験者自身の親子のやり取りの映像や、親だけの映像、または見知らぬ親子の映像を見せた際の脳の反応を調べた。



この論文は、親の育児を司る包括的な神経ネットワークの概念を確立する上で重要な役割を果たした。すべての親が、わが子とのやり取りの動画を見ている時、警戒心、顕著性、動機づけ、社会的理解、他者の心を推し測る能力などに関連する脳領域が、ほぼ一貫して活性化していたのだ。

人間の育児は「種のすべての成人に存在する、進化的に古い共同養育の基盤」から進化し、必要に応じて活性化されるのかもしれない。「共同養育システムは動物界全体で観察されており、人間の進化の過程で見られる、父親による育児の極めて高い多様性と柔軟性に寄与した可能性がある」と論文は記している。

重要な違い

いくつかの重要な違いも見られた。母親は、育児を主に担当していない父親より扁桃体の活性が強かった。そうした父親は、母親より上側頭溝の活性が強かった。

育児を主に担当している父親では両方の領域で高い活性が見られた。同性愛者の父親の場合、子供と血のつながりがあるかどうかに関係なく、脳の活性化に有意な差は見られなかった。

父親全体で言えば、子供の世話に直接関わる時間が長い父親ほど、わが子とのやり取りの動画を見ている際の扁桃体と上側頭溝の間の接続性が強かった。この発見は、「親の脳の発達における、実際の育児経験の重要性」を裏付けている。

